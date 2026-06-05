Emotivo homenaje a Araujo, Julio Ricardo, Cherquis Bialo y Salatino en los Martín Fierro de Portales Web
Tití Fernández fue el encargado de encabezar un homenaje cargado de emoción durante la gala celebrada en Parque Norte.
La segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web tuvo uno de sus momentos más conmovedores cuando la organización decidió rendir homenaje a cuatro figuras históricas del periodismo deportivo argentino fallecidas durante el último año. Marcelo Araujo, Julio Ricardo, Ernesto Cherquis Bialo y Guillermo Salatino fueron recordados en una ceremonia especial que despertó la emoción de los presentes y puso en valor el legado que dejaron en distintas generaciones de comunicadores.
La gala se desarrolló en el Goldencenter de Parque Norte y reunió a periodistas, conductores, productores y referentes de los medios digitales. Luego de la entrega de varias distinciones correspondientes a los mejores trabajos periodísticos publicados durante 2025, los conductores Julieta Prandi y Nacho Girón dieron paso a uno de los segmentos más significativos de la noche.
El encargado de llevar adelante el reconocimiento fue Tití Fernández, quien compartió gran parte de su carrera profesional con los homenajeados. Al subir al escenario, el periodista recordó la relación que mantuvo con cada uno de ellos y destacó la influencia que ejercieron en el desarrollo del periodismo deportivo argentino.
“Este año cuatro monstruos del periodismo deportivo argentino, lamentablemente nos dejaron, Marcelo Araujo, Julio Ricardo, Ernesto Cherquis Bialo y Guillermo Salatino. Los conocí a los 4, trabajé con los 4, pasé buenos momentos con ellos”, expresó Fernández al comenzar su discurso frente a los asistentes.
A partir de allí, repasó los aportes que cada uno realizó dentro de su especialidad. Sobre Araujo, remarcó su capacidad para revolucionar las transmisiones deportivas en televisión y convertirse en una referencia ineludible para los relatores que llegaron después. También recordó a Julio Ricardo, una de las voces más reconocidas de las coberturas futbolísticas durante décadas, destacando tanto sus cualidades profesionales como humanas.
“Creo que Araujo inventó el relato en televisión, Julio Ricardo fue un gran comentarista, gran conductor, pero sobre todo fue un tipo extraordinario”, señaló Fernández durante el homenaje.
La evocación continuó con Ernesto Cherquis Bialo, reconocido por su extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos. Fernández resaltó especialmente su talento narrativo y su habilidad para transmitir historias que iban mucho más allá de la información deportiva. “Ernesto Cherquis Bialo era un placer leerlo, pero escucharlo contar historias era mucho más lindo”, afirmó.
También hubo un espacio destacado para recordar a Guillermo Salatino, considerado una de las máximas autoridades periodísticas del tenis argentino. Durante décadas acompañó y narró los principales éxitos de figuras como Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, Gastón Gaudio y Juan Martín del Potro, acercando ese deporte a millones de espectadores.
“Y Guillermo Salatino nos enseñó y nos hizo vibrar con las hazañas de Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, Del Potro, de Gaudio. Aptra pensó en hacerles un merecido homenaje a estos cuatro monstruos del periodismo. Este es el reconocimiento de Aptra para estos cuatro grandes que nos dejaron”, expresó el periodista.
Como cierre del tributo, la organización proyectó una placa conmemorativa que recordó los años de nacimiento y fallecimiento de cada uno de los homenajeados. Las imágenes generaron un largo aplauso entre los asistentes y sirvieron para coronar uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. El reconocimiento buscó destacar no solo las carreras profesionales, sino también la huella que dejaron en la historia de los medios argentinos. Sus estilos, enseñanzas y aportes continúan siendo una referencia para quienes hoy ejercen el periodismo deportivo en todas sus plataformas.
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