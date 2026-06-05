Emotivo homenaje a Araujo, Julio Ricardo, Cherquis Bialo y Salatino en los Martín Fierro de Portales Web

A partir de allí, repasó los aportes que cada uno realizó dentro de su especialidad. Sobre Araujo, remarcó su capacidad para revolucionar las transmisiones deportivas en televisión y convertirse en una referencia ineludible para los relatores que llegaron después. También recordó a Julio Ricardo, una de las voces más reconocidas de las coberturas futbolísticas durante décadas, destacando tanto sus cualidades profesionales como humanas.

“Creo que Araujo inventó el relato en televisión, Julio Ricardo fue un gran comentarista, gran conductor, pero sobre todo fue un tipo extraordinario”, señaló Fernández durante el homenaje.

La evocación continuó con Ernesto Cherquis Bialo, reconocido por su extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos. Fernández resaltó especialmente su talento narrativo y su habilidad para transmitir historias que iban mucho más allá de la información deportiva. “Ernesto Cherquis Bialo era un placer leerlo, pero escucharlo contar historias era mucho más lindo”, afirmó.

martin fierro

También hubo un espacio destacado para recordar a Guillermo Salatino, considerado una de las máximas autoridades periodísticas del tenis argentino. Durante décadas acompañó y narró los principales éxitos de figuras como Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, Gastón Gaudio y Juan Martín del Potro, acercando ese deporte a millones de espectadores.

“Y Guillermo Salatino nos enseñó y nos hizo vibrar con las hazañas de Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, Del Potro, de Gaudio. Aptra pensó en hacerles un merecido homenaje a estos cuatro monstruos del periodismo. Este es el reconocimiento de Aptra para estos cuatro grandes que nos dejaron”, expresó el periodista.

Como cierre del tributo, la organización proyectó una placa conmemorativa que recordó los años de nacimiento y fallecimiento de cada uno de los homenajeados. Las imágenes generaron un largo aplauso entre los asistentes y sirvieron para coronar uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. El reconocimiento buscó destacar no solo las carreras profesionales, sino también la huella que dejaron en la historia de los medios argentinos. Sus estilos, enseñanzas y aportes continúan siendo una referencia para quienes hoy ejercen el periodismo deportivo en todas sus plataformas.