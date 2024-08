Tras ganar un Martín Fierro, Gastón Edul habló de su vínculo con Nati Jota: "Por ahora..."

"Estoy plenamente feliz. Recién estaba respondiendo un par de mensajes. Siempre soñé con llegar acá. Así que no importa la terna, el año, el lugar, para mí es especial tener esto porque es un lindo recuerdo", dijo el periodista.

edul mf digital.png

Consultado sobre la dedicatoria de su premio, Gastón respondió: "A mi familia. Porque ellos me formaron, ellos me acompañaron cuando todo esto no era una realidad, cuando había que estudiar periodismo, que es una carrera que, ustedes lo saben bien, cuesta mucho tener laburo. Así que a Silvana, que es mi mamá, a mi papá y a mis hermanos".

Por otro lado, Gastón habló del vínculo que mantiene con Nati Jota y de los rumores de romance que surgieron durante la cobertura de la Copa América 2024: "Mirá, mientras la gente se divierta, nosotros nos divertimos. Obviamente somos compañeros de trabajo. Pero bueno, siempre lo digo, obviamente que química hay, sino, no podríamos hacerlo lo que hacemos".

Y finalizó dejando una puerta abierta para el amor: "Pero no, no. Por ahora, compañeros. Por ahora".

nati jota edul Nati Jota y Gastón Edul

Martín Fierro Digital 2024: Migue Granados y Luquitas Rodríguez ganaron el oro

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregó por séptima vez los premios Martín Fierro Digital, distinguiendo a los mejores creadores de contenido en redes sociales y plataformas virtuales. El evento se llevó a cabo este lunes en el salón Rüt Haus. Hubo más de 200 figuras del espectáculo e influencers desfilando por la alfombra roja para celebrar la gran noche de las redes.

Luis Ventura estuvo en escenario para dar sus palabras como presidente de APTRA. “El Martín Fierro Digital no solo es presente, sino que también es futuro. Esta noche vamos a entregar 32 premios y 2 Martín Fierro de Oro”, anunció entusiasmado.

Hacia la mitad de la ceremonia, se cambiaron los conductores por Cande Ruggeri y Ferbo. Con un vestido negro con muchos volados en la parte superior con diseño strapless, la hija del Cabezón se lució junto a su compañero a la hora de anunciar a los ganadores.

El broche final de la noche fue la entrega del Martín Fierro de Oro que, en esta oportunidad, tuvo dos ganadores: Luquitas Rodríguez y Migue Granados.

Martin Fierro Digital de oro luquitas rodriguez migue granados Luquitas Rodríguez y Miguel Granados