minutouno.com está nominado al Martín Fierro

A dos décadas de su exitosa creación, minutouno.com fue nominado por APTRA para los premios Martín Fierro. Conocé a todos los candidatos de la gran noche.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) anunció oficialmente los candidatos para sus premios digitales. En el marco de su vigésimo aniversario, minutouno.com recibió una destacada nominación, un merecido reconocimiento que consolida el enorme trabajo diario impulsado desde la edición general del portal.

La importancia del Martín Fierro para minutouno.com

Los premios Martín Fierro de Portales Web son elegidos directamente mediante la votación de los integrantes de la entidad. Esto convierte al galardón en un valioso reconocimiento profesional otorgado por los propios colegas de la industria periodística hacia los ecosistemas digitales.

Nuestro portal, que celebra 20 años de vida informando de manera ininterrumpida, competirá en la terna de "Sitio de información general", reafirmando su enorme compromiso y llegada al público en el competitivo terreno de los medios online.

minutouno.com en la lista completa de nominados a los premios Martín Fierro

1. Sitio de noticias argentino

  • Infobae

  • La Nacion

  • Clarín

  • El Cronista

  • TN

  • Mitelefe

  • A24

2. Contenido periodístico sobre gaming

  • Malditos Nerds — Infobae

  • La Nacion

  • TN

  • Pressover News

3. Investigación periodística

  • Mariel Fitz Patrick — Infobae

  • Hugo Alconada Mon — La Nacion

  • Nicolás Wiñazki — Clarín

  • Roberto Navarro — El Destape

  • Francisco Olivera — La Nacion

  • Bruno Yacono — TN

4. Nota de actualidad

  • Miguel Wiñazki — Clarín

  • Nelson Castro — Perfil

  • Stella Garnica — A24

  • Pablo Sirvén — La Nacion

  • Gustavo Noriega — El Observador

5. Diseño integral

  • Página 12

  • Clarín

  • Cenital

  • Infobae

  • Ahora

6. Entrevista o reportaje

  • María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae

  • Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN

  • Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales

  • Luli Fernandez entrevista a Teresa Calandra — Infobae

  • Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion

7. Crónica urbana

  • Facundo Pedrini — Panama Revista

  • Andrés Klipphan — Infobae

  • Cristian Alarcón — Revista Anfibia

  • Martin Ciccioli — TN

  • Gonzalo Rodriguez — A24

8. Periodista 2025

  • Hernan De Goni — El Cronista

  • Jorge Fontevecchia — Perfil

  • Victoria Liendo — Seúl

  • Luis Novaresio — Infobae

9. Documental

  • Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae

  • Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín

  • Dólar: un amor argentino — El Cronista

  • Subrogación de vientres — Filo News

10. Editor periodístico

  • Valeria Cavallo — Infobae

  • Ricardo Roa — Clarín

  • Juan Abraham — Revista Gente

  • Javier Petersen — El Cronista

  • Jose Del Rio — La Nacion

  • Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

11. Innovación en medios digitales

  • El Cronista

  • Clarín

  • News Digitales

  • Crónica

  • Olé

12. Sitio de investigación

  • DIB

  • El Archivo

  • La Política Online

  • Cenital

13. Sitio de información general

  • minutouno.com

  • Agencia Nova

  • Rosario Nuestro

  • Mitelefe

14. Sitio político

  • La Política Online

  • El Destape

  • Realpolitik

  • La Tecla

  • El Parlamentario

15. Sitio / contenido de espectáculos

  • Primiciasya — A24

  • Pronto

  • Teleshow — Infobae

  • Paparazzi

  • Chisme

  • Vision Show

16. Sitio / contenido deportivo

  • Olé

  • ESPN

  • Todo Fútbol

  • El Gráfico

  • TyC Sports

  • Solo Ascenso

17. Columnista destacado en portal web

  • Alejandro Borensztein — Clarín

  • Jaime Durán Barba — Perfil

  • Felipe Pigna — Clarín

  • Florencia Monfort — Página 12

18. Sitio del interior

  • El Marplatense

  • Mejor Informado

  • Cadena 3

  • La Nueva

  • La Gaceta

19. Columnista político

  • Facundo Chaves — Infobae

  • Adrián Ventura — TN

  • Mariano Roa — Clarín

  • Luis Majul — El Observador

  • Joaquín Morales Solá — La Nacion

  • Javier Fuego Simondet — La Nacion

20. Analista político

  • Ernesto Tenembaum — Infobae

  • Romina Manguel — El Observador

  • Mariana Veron — Infobae

  • Eduardo Van der Kooy — Clarín

  • Eduardo Aliverti — Página 12

21. Columnista económico

  • Sebastián Catalano — Infobae

  • Liliana Franco — Ámbito

  • Javier Manuel Compte — El Cronista

  • Ezequiel Bustos — Clarín

  • Guillermo Laborda — El Cronista

  • Carlos Burgueno — Perfil

22. Columnista deportivo

  • Gustavo Grabia — Infobae

  • Roman Iucht — La Nacion

  • Daniel Avellaneda — Clarín

  • Cholo Sottile — Infobae y ESPN

23. Crónica periodística

  • Osvaldo Bazán — Seúl

  • Facundo Pastor — A24

  • Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino

24. Editorialista

  • Luis Majul — La Nacion

  • Carlos Pagni — La Nacion

  • Roberto Navarro — El Destape

  • Ricardo Roa — Clarín

25. Columnista de opinión

  • Mónica Gutiérrez — Infobae

  • Jonatan Viale — TN

  • Daniel Bilotta — La Nacion

  • Sergio Berensztein — La Nacion

26. Periodista de judiciales

  • Silvana Boschi — Infobae

  • Nicolás Pizzi — La Nacion

  • Hernán Capiello — La Nacion

  • Irina Hauser — Página 12

  • Lucía Salinas — Clarín

  • Alejandra Lazo — Revista Quorum

27. Columnista de policiales

  • Federico Fahsbender — Infobae

  • Gustavo Carabajal — La Nacion

  • Ricardo Canaletti — TN

  • Mauro Szeta — Vía Szeta

28. Columnista de espectáculos

  • Andrea Taboada — Infobae Teleshow

  • Agustín Rey — News Digitales

  • Leonardo Ibáñez — Revista Gente

  • Pablo O. Scholz — Clarín

  • Juan Pablo Godino — A24

29. Segmento para TV con firma digital

  • Diego Sehinkman — TN

  • Gustavo Sylvestre — C5N

  • Rolando Barbano — A24

  • Marcelo Longobardi — Perfil

30. Periodista de sitio del interior

  • Sebastián Dumont — La Prensa

  • Juan Pablo Gorbal — La Nueva

  • Sebastian Galligo — Ahora

31. Aviso publicitario para portales web

  • “Se quedan con mucho” de Nutrilon (Danone)

  • “Sabés que estamos (Juana)” de YPF

  • “Algo que sí llega” de Mercado Libre

32. Columnista de ciencia / salud / vida sana

  • Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae

  • Norberto Abdala — Clarín

  • Dr. Daniel López Rosetti — Infobae

  • Juli Puente — Infobae

  • Maritchu Seitun — La Nacion

33. Rubro magazine

  • Big Bang News

  • Filo News

  • Bardeo

  • Compartir

