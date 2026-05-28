minutouno.com está nominado al Martín Fierro

A dos décadas de su exitosa creación, minutouno.com fue nominado por APTRA para los premios Martín Fierro. Conocé a todos los candidatos de la gran noche.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) anunció oficialmente los candidatos para sus premios digitales. En el marco de su vigésimo aniversario, minutouno.com recibió una destacada nominación, un merecido reconocimiento que consolida el enorme trabajo diario impulsado desde la edición general del portal.
La importancia del Martín Fierro para minutouno.com
Los premios Martín Fierro de Portales Web son elegidos directamente mediante la votación de los integrantes de la entidad. Esto convierte al galardón en un valioso reconocimiento profesional otorgado por los propios colegas de la industria periodística hacia los ecosistemas digitales.
Nuestro portal, que celebra 20 años de vida informando de manera ininterrumpida, competirá en la terna de "Sitio de información general", reafirmando su enorme compromiso y llegada al público en el competitivo terreno de los medios online.
minutouno.com en la lista completa de nominados a los premios Martín Fierro
1. Sitio de noticias argentino
Infobae
La Nacion
Clarín
El Cronista
TN
Mitelefe
A24
2. Contenido periodístico sobre gaming
Malditos Nerds — Infobae
La Nacion
TN
Pressover News
3. Investigación periodística
Mariel Fitz Patrick — Infobae
Hugo Alconada Mon — La Nacion
Nicolás Wiñazki — Clarín
Roberto Navarro — El Destape
Francisco Olivera — La Nacion
Bruno Yacono — TN
4. Nota de actualidad
Miguel Wiñazki — Clarín
Nelson Castro — Perfil
Stella Garnica — A24
Pablo Sirvén — La Nacion
Gustavo Noriega — El Observador
5. Diseño integral
Página 12
Clarín
Cenital
Infobae
Ahora
6. Entrevista o reportaje
María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae
Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
Luli Fernandez entrevista a Teresa Calandra — Infobae
Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion
7. Crónica urbana
Facundo Pedrini — Panama Revista
Andrés Klipphan — Infobae
Cristian Alarcón — Revista Anfibia
Martin Ciccioli — TN
Gonzalo Rodriguez — A24
8. Periodista 2025
Hernan De Goni — El Cronista
Jorge Fontevecchia — Perfil
Victoria Liendo — Seúl
Luis Novaresio — Infobae
9. Documental
Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae
Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
Dólar: un amor argentino — El Cronista
Subrogación de vientres — Filo News
10. Editor periodístico
Valeria Cavallo — Infobae
Ricardo Roa — Clarín
Juan Abraham — Revista Gente
Javier Petersen — El Cronista
Jose Del Rio — La Nacion
Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald
11. Innovación en medios digitales
El Cronista
Clarín
News Digitales
Crónica
Olé
12. Sitio de investigación
DIB
El Archivo
La Política Online
Cenital
13. Sitio de información general
minutouno.com
Agencia Nova
Rosario Nuestro
Mitelefe
14. Sitio político
La Política Online
El Destape
Realpolitik
La Tecla
El Parlamentario
15. Sitio / contenido de espectáculos
Primiciasya — A24
Pronto
Teleshow — Infobae
Paparazzi
Chisme
Vision Show
16. Sitio / contenido deportivo
Olé
ESPN
Todo Fútbol
El Gráfico
TyC Sports
Solo Ascenso
17. Columnista destacado en portal web
Alejandro Borensztein — Clarín
Jaime Durán Barba — Perfil
Felipe Pigna — Clarín
Florencia Monfort — Página 12
18. Sitio del interior
El Marplatense
Mejor Informado
Cadena 3
La Nueva
La Gaceta
19. Columnista político
Facundo Chaves — Infobae
Adrián Ventura — TN
Mariano Roa — Clarín
Luis Majul — El Observador
Joaquín Morales Solá — La Nacion
Javier Fuego Simondet — La Nacion
20. Analista político
Ernesto Tenembaum — Infobae
Romina Manguel — El Observador
Mariana Veron — Infobae
Eduardo Van der Kooy — Clarín
Eduardo Aliverti — Página 12
21. Columnista económico
Sebastián Catalano — Infobae
Liliana Franco — Ámbito
Javier Manuel Compte — El Cronista
Ezequiel Bustos — Clarín
Guillermo Laborda — El Cronista
Carlos Burgueno — Perfil
22. Columnista deportivo
Gustavo Grabia — Infobae
Roman Iucht — La Nacion
Daniel Avellaneda — Clarín
Cholo Sottile — Infobae y ESPN
23. Crónica periodística
Osvaldo Bazán — Seúl
Facundo Pastor — A24
Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino
24. Editorialista
Luis Majul — La Nacion
Carlos Pagni — La Nacion
Roberto Navarro — El Destape
Ricardo Roa — Clarín
25. Columnista de opinión
Mónica Gutiérrez — Infobae
Jonatan Viale — TN
Daniel Bilotta — La Nacion
Sergio Berensztein — La Nacion
26. Periodista de judiciales
Silvana Boschi — Infobae
Nicolás Pizzi — La Nacion
Hernán Capiello — La Nacion
Irina Hauser — Página 12
Lucía Salinas — Clarín
Alejandra Lazo — Revista Quorum
27. Columnista de policiales
Federico Fahsbender — Infobae
Gustavo Carabajal — La Nacion
Ricardo Canaletti — TN
Mauro Szeta — Vía Szeta
28. Columnista de espectáculos
Andrea Taboada — Infobae Teleshow
Agustín Rey — News Digitales
Leonardo Ibáñez — Revista Gente
Pablo O. Scholz — Clarín
Juan Pablo Godino — A24
29. Segmento para TV con firma digital
Diego Sehinkman — TN
Gustavo Sylvestre — C5N
Rolando Barbano — A24
Marcelo Longobardi — Perfil
30. Periodista de sitio del interior
Sebastián Dumont — La Prensa
Juan Pablo Gorbal — La Nueva
Sebastian Galligo — Ahora
31. Aviso publicitario para portales web
“Se quedan con mucho” de Nutrilon (Danone)
“Sabés que estamos (Juana)” de YPF
“Algo que sí llega” de Mercado Libre
32. Columnista de ciencia / salud / vida sana
Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
Norberto Abdala — Clarín
Dr. Daniel López Rosetti — Infobae
Juli Puente — Infobae
Maritchu Seitun — La Nacion
33. Rubro magazine
Big Bang News
Filo News
Bardeo
Compartir
Temas
