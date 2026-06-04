APTRA entrega hoy los Martín Fierro de Portales Web: minutouno.com está nominado
APTRA anunció los candidatos a los premios Martín Fierro de portales web. En su 20° aniversario, minutouno.com compite como sitio de interés general.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina entregará este jueves los premios Martín Fierro de Portales Web, destinados a premiar los mejores servicios periodísticos online. La gran ceremonia se realizará esta noche en el complejo Goldencenter de Parque Norte para reconocer el gran trabajo digital del último año.
La nominación de minutouno.com y el reconocimiento de APTRA
En el marco de su vigésimo aniversario, minutouno.com recibió una destacada nominación en la terna de "Sitio de información general". Este galardón supone un valioso reconocimiento profesional, ya que los ganadores son elegidos directamente mediante la votación de los integrantes de la entidad, consolidando el enorme esfuerzo impulsado desde la edición general del portal.
Nuestro medio, que celebra 20 años de vida informando de manera ininterrumpida y consolidándose como un semillero de grandes periodistas, competirá en su categoría junto a Agencia Nova, Rosario Nuestro y Mitelefe. Esta nominación reafirma el fuerte compromiso y la llegada al público a través de una información ágil y entretenida dentro del competitivo ecosistema digital, destacándose además como uno de los primeros portales nativos sin un diario de papel detrás.
Uno por uno, los nominados al Martín Fierro de los portales web
Sitio de noticias argentino
- Infobae
- La Nacion
- Clarín
- El Cronista
- TN
- Mitelefe
Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds (Infobae)
- La Nación
- TN
- Pressover News
Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick (Infobae)
- Hugo Alconada Mon (La Nación)
- Nicolás Wiñazki (Clarín)
- Roberto Navarro (El Destape)
- Francisco Olivera (La Nación)
- Bruno Yacono (TN)
Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki (Clarín)
- Nelson Castro (Perfil)
- Stella Garnica (A24)
- Pablo Sirvén (La Nación)
- Gustavo Noriega (El Observador)
Diseño integral
- Página/12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora
Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán, entrevista a Locomotora Oliveras (Infobae)
- Luciana Geuna, entrevista a Mauricio Macri (TN)
- Tomás Méndez, entrevista a Guillermo Moreno (News Digitales)
- Luli Fernandez, entrevista a Teresa Calandra (Infobae)
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena (La Nación)
Crónica urbana
- Facundo Pedrini (Panama Revista)
- Andrés Klipphan (Infobae)
- Cristian Alarcón (Revista Anfibia)
- Martin Ciccioli (TN)
- Gonzalo Rodriguez (A24)
Periodista 2025
- Hernan De Goni (El Cronista)
- Jorge Fontevecchia (Perfil)
- Victoria Liendo (Seúl)
- Luis Novaresio (Infobae)
Documental
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria (Infobae)
- Paralelo 46: la flota depredadora (Clarín)
- Dólar: un amor argentino (El Cronista)
- Subrogación de vientres (Filo News)
Editor periodístico
IMPORTANTE: El tiempo en Buenos Aires: llega el tormentón lóbrego que desbloquea atmósfera y apaga la luz solar por 5 días
- Valeria Cavallo (Infobae)
- Ricardo Roa (Clarín)
- Juan Abraham (Revista Gente)
- Javier Petersen (El Cronista)
- Jose Del Rio (La Nación)
- Estefania Pozzo (Buenos Aires Herald)
Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales
- Crónica
- Olé
Sitio de investigación
- DIB
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
Sitio de información general
- minutouno.com
- Agencia Nova
- Rosario Nuestro
- Mitelefe
Sitio político
- La Política Online
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
Sitio de espectáculos
- Primiciasya (A24)
- Pronto
- Teleshow (Infobae)
- Paparazzi
- Chisme
- Vision Show
Sitio deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports
- Solo Ascenso
Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein (Clarín)
- Jaime Durán Barba (Perfil)
- Felipe Pigna (Clarín)
- Florencia Monfort (Página/12)
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Sitio del interior
- El Marplatense
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
Columnista político
- Facundo Chaves (Infobae)
- Adrián Ventura (TN)
- Mariano Roa (Clarín)
- Luis Majul (El Observador)
- Joaquín Morales Solá (La Nación)
- Javier Fuego Simondet (La Nacion)
Analista político
- Ernesto Tenembaum (Infobae)
- Romina Manguel (El Observador)
- Mariana Verón (Infobae)
- Eduardo Van der Kooy (Clarín)
- Eduardo Aliverti (Página/12)
Columnista económico
- Sebastián Catalano (Infobae)
- Liliana Franco, (Ámbito)
- Javier Manuel Compte (El Cronista)
- Ezequiel Burgo (Clarín)
- Guillermo Laborda (El Cronista)
- Carlos Burgueño (Perfil)
Columnista deportivo
- Gustavo Grabia (Infobae)
- Roman Iucht (La Nación)
- Daniel Avellaneda (Clarín)
- Cholo Sottile (Infobae y ESPN)
Crónica periodística
- Osvaldo Bazán (Seúl)
- Facundo Pastor (A24)
- Ricardo Ragendorfer (Tiempo Argentino)
Editorialista
- Luis Majul (La Nación)
- Carlos Pagni (La Nación)
- Roberto Navarro (El Destape)
- Ricardo Roa (Clarín)
Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez (Infobae)
- Jonatan Viale (TN)
- Daniel Bilotta (La Nación)
- Sergio Berensztein (La Nación)
Periodista de judiciales
- Silvana Boschi (Infobae)
- Nicolás Pizzi (La Nación)
- Hernán Capiello (La Nación)
- Irina Hauser, (Página/12)
- Lucía Salinas (Clarín)
- Alejandra Lazo (Revista Quorum)
Columnista de policiales
- Federico Fahsbender (Infobae)
- Gustavo Carabajal (La Nación)
- Ricardo Canaletti (TN)
- Mauro Szeta (Vía Szeta)
Columnista de espectáculos
- Andrea Taboada (Infobae Teleshow)
- Agustín Rey (News Digitales)
- Leonardo Ibáñez (Revista Gente)
- Pablo O. Scholz (Clarín)
- Juan Pablo Godino (A24)
Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman (TN)
- Gustavo Sylvestre (C5N)
- Rolando Barbano (A24)
- Marcelo Longobardi (Perfil)
Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont (La Prensa)
- Juan Pablo Gorbal (La Nueva)
- Sebastian Galligo (Ahora)
Aviso publicitario para portales web
- “Se quedan con mucho”, de Nutrilon (Danone)
- “Sabés que estamos (Juana)”, de YPF
- “Algo que sí llega”, de Mercado Libre
Columnista de ciencia/salud/vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster (Infobae)
- Norberto Abdala (Clarín)
- Dr. Daniel López Rosetti (Infobae)
- Juli Puente (Infobae)
- Maritchu Seitun (La Nación)
Rubro magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo News
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