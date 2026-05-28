Cuándo son los Martín Fierro de Portales Web y quiénes son los nominados, categoría por categoría

Con esta gala, APTRA busca destacar el crecimiento sostenido que tuvieron los medios digitales en los últimos años y acompañar el cambio en las formas de consumir información y contenidos de actualidad. En un escenario donde las plataformas online ganan cada vez más protagonismo, los Martín Fierro de Portales Web se consolidan como un reconocimiento para las redacciones, creadores y proyectos que desarrollan contenidos por fuera de los formatos tradicionales.