Cuándo son los Martín Fierro de Portales Web y quiénes son los nominados, categoría por categoría
APTRA dio todos los detalles de los próximos Premios Martín Fierro a los Portales Web. Día y nominados.
Cada vez falta menos para la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web, la ceremonia que reconocerá a las figuras, proyectos y producciones más destacadas del periodismo digital durante el 2025. La entrega se realizará el próximo 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte y reunirá a referentes del mundo de los medios y las plataformas online.
Organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), el evento contará con 33 categorías que abarcan distintos rubros vinculados al universo digital, desde sitios de noticias y columnistas hasta documentales y campañas publicitarias creadas especialmente para internet.
La ceremonia comenzará con una alfombra roja en la que participarán periodistas, conductores, influencers y distintas personalidades del espectáculo y la comunicación. Más tarde, cerca de las 21, se dará inicio a la premiación en el salón principal.
Con esta gala, APTRA busca destacar el crecimiento sostenido que tuvieron los medios digitales en los últimos años y acompañar el cambio en las formas de consumir información y contenidos de actualidad. En un escenario donde las plataformas online ganan cada vez más protagonismo, los Martín Fierro de Portales Web se consolidan como un reconocimiento para las redacciones, creadores y proyectos que desarrollan contenidos por fuera de los formatos tradicionales.
Los ganadores de cada terna serán elegidos mediante el voto de los miembros de la entidad, lo que convierte a la premiación en una distinción entre pares dentro de la industria periodística y de los medios digitales.
Quiénes son los nominados en cada categoría
1. Sitio de noticias argentino
-
Infobae
La Nacion
Clarín
El Cronista
TN
Mitelefe
A24
2. Contenido periodístico sobre gaming
-
Malditos Nerds — Infobae
La Nacion
TN
Pressover News
3. Investigación periodística
-
Mariel Fitz Patrick — Infobae
Hugo Alconada Mon — La Nacion
Nicolás Wiñazki — Clarín
Roberto Navarro — El Destape
Francisco Olivera — La Nacion
Bruno Yacono — TN
4. Nota de actualidad
-
Miguel Wiñazki — Clarín
Nelson Castro — Perfil
Stella Garnica — A24
Pablo Sirvén — La Nacion
Gustavo Noriega — El Observador
5. Diseño integral
-
Página 12
Clarín
Cenital
Infobae
Ahora
6. Entrevista o reportaje
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María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae
Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
Luli Fernandez entrevista a Teresa Calandra — Infobae
Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion
7. Crónica urbana
-
Facundo Pedrini — Panama Revista
Andrés Klipphan — Infobae
Cristian Alarcón — Revista Anfibia
Martin Ciccioli — TN
Gonzalo Rodriguez — A24
8. Periodista 2025
-
Hernan De Goni — El Cronista
Jorge Fontevecchia — Perfil
Victoria Liendo — Seúl
Luis Novaresio — Infobae
9. Documental
-
Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae
Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
Dólar: un amor argentino — El Cronista
Subrogación de vientres — Filo News
10. Editor periodístico
-
Valeria Cavallo — Infobae
Ricardo Roa — Clarín
Juan Abraham — Revista Gente
Javier Petersen — El Cronista
Jose Del Rio — La Nacion
Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald
11. Innovación en medios digitales
-
El Cronista
Clarín
News Digitales
Crónica
Olé
12. Sitio de investigación
-
DIB
El Archivo
La Política Online
Cenital
13. Sitio de información general
-
minutouno.com
-
Agencia Nova
Rosario Nuestro
Mitelefe
14. Sitio político
-
La Política Online
El Destape
Realpolitik
La Tecla
El Parlamentario
15. Sitio / contenido de espectáculos
-
Primiciasya — A24
Pronto
Teleshow — Infobae
Paparazzi
Chisme
Vision Show
16. Sitio / contenido deportivo
-
Olé
ESPN
Todo Fútbol
El Gráfico
TyC Sports
Solo Ascenso
17. Columnista destacado en portal web
-
Alejandro Borensztein — Clarín
Jaime Durán Barba — Perfil
Felipe Pigna — Clarín
Florencia Monfort — Página 12
18. Sitio del interior
-
El Marplatense
Mejor Informado
Cadena 3
La Nueva
La Gaceta
19. Columnista político
-
Facundo Chaves — Infobae
Adrián Ventura — TN
Mariano Roa — Clarín
Luis Majul — El Observador
Joaquín Morales Solá — La Nacion
Javier Fuego Simondet — La Nacion
20. Analista político
-
Ernesto Tenembaum — Infobae
Romina Manguel — El Observador
Mariana Veron — Infobae
Eduardo Van der Kooy — Clarín
Eduardo Aliverti — Página 12
21. Columnista económico
-
Sebastián Catalano — Infobae
Liliana Franco — Ámbito
Javier Manuel Compte — El Cronista
Ezequiel Bustos — Clarín
Guillermo Laborda — El Cronista
Carlos Burgueno — Perfil
22. Columnista deportivo
-
Gustavo Grabia — Infobae
Roman Iucht — La Nacion
Daniel Avellaneda — Clarín
Cholo Sottile — Infobae y ESPN
23. Crónica periodística
-
Osvaldo Bazán — Seúl
Facundo Pastor — A24
Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino
24. Editorialista
-
Luis Majul — La Nacion
Carlos Pagni — La Nacion
Roberto Navarro — El Destape
Ricardo Roa — Clarín
25. Columnista de opinión
-
Mónica Gutiérrez — Infobae
Jonatan Viale — TN
Daniel Bilotta — La Nacion
Sergio Berensztein — La Nacion
26. Periodista de judiciales
-
Silvana Boschi — Infobae
Nicolás Pizzi — La Nacion
Hernán Capiello — La Nacion
Irina Hauser — Página 12
Lucía Salinas — Clarín
Alejandra Lazo — Revista Quorum
27. Columnista de policiales
-
Federico Fahsbender — Infobae
Gustavo Carabajal — La Nacion
Ricardo Canaletti — TN
Mauro Szeta — Vía Szeta
28. Columnista de espectáculos
-
Andrea Taboada — Infobae Teleshow
Agustín Rey — News Digitales
Leonardo Ibáñez — Revista Gente
Pablo O. Scholz — Clarín
Juan Pablo Godino — A24
29. Segmento para TV con firma digital
-
Diego Sehinkman — TN
Gustavo Sylvestre — C5N
Rolando Barbano — A24
Marcelo Longobardi — Perfil
30. Periodista de sitio del interior
-
Sebastián Dumont — La Prensa
Juan Pablo Gorbal — La Nueva
Sebastian Galligo — Ahora
31. Aviso publicitario para portales web
-
“Se quedan con mucho” de Nutrilon (Danone)
“Sabés que estamos (Juana)” de YPF
“Algo que sí llega” de Mercado Libre
32. Columnista de ciencia / salud / vida sana
-
Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
Norberto Abdala — Clarín
Dr. Daniel López Rosetti — Infobae
Juli Puente — Infobae
Maritchu Seitun — La Nacion
33. Rubro magazine
-
Big Bang News
Filo News
Bardeo
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