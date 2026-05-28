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Cuándo son los Martín Fierro de Portales Web y quiénes son los nominados, categoría por categoría

Espectáculos

APTRA dio todos los detalles de los próximos Premios Martín Fierro a los Portales Web. Día y nominados.

Premios Martín Fierro.

Premios Martín Fierro.

Cada vez falta menos para la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web, la ceremonia que reconocerá a las figuras, proyectos y producciones más destacadas del periodismo digital durante el 2025. La entrega se realizará el próximo 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte y reunirá a referentes del mundo de los medios y las plataformas online.

Organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), el evento contará con 33 categorías que abarcan distintos rubros vinculados al universo digital, desde sitios de noticias y columnistas hasta documentales y campañas publicitarias creadas especialmente para internet.

La ceremonia comenzará con una alfombra roja en la que participarán periodistas, conductores, influencers y distintas personalidades del espectáculo y la comunicación. Más tarde, cerca de las 21, se dará inicio a la premiación en el salón principal.

Con esta gala, APTRA busca destacar el crecimiento sostenido que tuvieron los medios digitales en los últimos años y acompañar el cambio en las formas de consumir información y contenidos de actualidad. En un escenario donde las plataformas online ganan cada vez más protagonismo, los Martín Fierro de Portales Web se consolidan como un reconocimiento para las redacciones, creadores y proyectos que desarrollan contenidos por fuera de los formatos tradicionales.

Los ganadores de cada terna serán elegidos mediante el voto de los miembros de la entidad, lo que convierte a la premiación en una distinción entre pares dentro de la industria periodística y de los medios digitales.

premios martin fierro

Quiénes son los nominados en cada categoría

1. Sitio de noticias argentino

  • Infobae

  • La Nacion

  • Clarín

  • El Cronista

  • TN

  • Mitelefe

  • A24

2. Contenido periodístico sobre gaming

  • Malditos Nerds — Infobae

  • La Nacion

  • TN

  • Pressover News

3. Investigación periodística

  • Mariel Fitz Patrick — Infobae

  • Hugo Alconada Mon — La Nacion

  • Nicolás Wiñazki — Clarín

  • Roberto Navarro — El Destape

  • Francisco Olivera — La Nacion

  • Bruno Yacono — TN

4. Nota de actualidad

  • Miguel Wiñazki — Clarín

  • Nelson Castro — Perfil

  • Stella Garnica — A24

  • Pablo Sirvén — La Nacion

  • Gustavo Noriega — El Observador

5. Diseño integral

  • Página 12

  • Clarín

  • Cenital

  • Infobae

  • Ahora

6. Entrevista o reportaje

  • María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae

  • Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN

  • Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales

  • Luli Fernandez entrevista a Teresa Calandra — Infobae

  • Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion

7. Crónica urbana

  • Facundo Pedrini — Panama Revista

  • Andrés Klipphan — Infobae

  • Cristian Alarcón — Revista Anfibia

  • Martin Ciccioli — TN

  • Gonzalo Rodriguez — A24

8. Periodista 2025

  • Hernan De Goni — El Cronista

  • Jorge Fontevecchia — Perfil

  • Victoria Liendo — Seúl

  • Luis Novaresio — Infobae

9. Documental

  • Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae

  • Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín

  • Dólar: un amor argentino — El Cronista

  • Subrogación de vientres — Filo News

10. Editor periodístico

  • Valeria Cavallo — Infobae

  • Ricardo Roa — Clarín

  • Juan Abraham — Revista Gente

  • Javier Petersen — El Cronista

  • Jose Del Rio — La Nacion

  • Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

11. Innovación en medios digitales

  • El Cronista

  • Clarín

  • News Digitales

  • Crónica

  • Olé

12. Sitio de investigación

  • DIB

  • El Archivo

  • La Política Online

  • Cenital

13. Sitio de información general

  • minutouno.com

  • Agencia Nova

  • Rosario Nuestro

  • Mitelefe

14. Sitio político

  • La Política Online

  • El Destape

  • Realpolitik

  • La Tecla

  • El Parlamentario

15. Sitio / contenido de espectáculos

  • Primiciasya — A24

  • Pronto

  • Teleshow — Infobae

  • Paparazzi

  • Chisme

  • Vision Show

16. Sitio / contenido deportivo

  • Olé

  • ESPN

  • Todo Fútbol

  • El Gráfico

  • TyC Sports

  • Solo Ascenso

17. Columnista destacado en portal web

  • Alejandro Borensztein — Clarín

  • Jaime Durán Barba — Perfil

  • Felipe Pigna — Clarín

  • Florencia Monfort — Página 12

18. Sitio del interior

  • El Marplatense

  • Mejor Informado

  • Cadena 3

  • La Nueva

  • La Gaceta

19. Columnista político

  • Facundo Chaves — Infobae

  • Adrián Ventura — TN

  • Mariano Roa — Clarín

  • Luis Majul — El Observador

  • Joaquín Morales Solá — La Nacion

  • Javier Fuego Simondet — La Nacion

20. Analista político

  • Ernesto Tenembaum — Infobae

  • Romina Manguel — El Observador

  • Mariana Veron — Infobae

  • Eduardo Van der Kooy — Clarín

  • Eduardo Aliverti — Página 12

21. Columnista económico

  • Sebastián Catalano — Infobae

  • Liliana Franco — Ámbito

  • Javier Manuel Compte — El Cronista

  • Ezequiel Bustos — Clarín

  • Guillermo Laborda — El Cronista

  • Carlos Burgueno — Perfil

22. Columnista deportivo

  • Gustavo Grabia — Infobae

  • Roman Iucht — La Nacion

  • Daniel Avellaneda — Clarín

  • Cholo Sottile — Infobae y ESPN

23. Crónica periodística

  • Osvaldo Bazán — Seúl

  • Facundo Pastor — A24

  • Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino

24. Editorialista

  • Luis Majul — La Nacion

  • Carlos Pagni — La Nacion

  • Roberto Navarro — El Destape

  • Ricardo Roa — Clarín

25. Columnista de opinión

  • Mónica Gutiérrez — Infobae

  • Jonatan Viale — TN

  • Daniel Bilotta — La Nacion

  • Sergio Berensztein — La Nacion

26. Periodista de judiciales

  • Silvana Boschi — Infobae

  • Nicolás Pizzi — La Nacion

  • Hernán Capiello — La Nacion

  • Irina Hauser — Página 12

  • Lucía Salinas — Clarín

  • Alejandra Lazo — Revista Quorum

27. Columnista de policiales

  • Federico Fahsbender — Infobae

  • Gustavo Carabajal — La Nacion

  • Ricardo Canaletti — TN

  • Mauro Szeta — Vía Szeta

28. Columnista de espectáculos

  • Andrea Taboada — Infobae Teleshow

  • Agustín Rey — News Digitales

  • Leonardo Ibáñez — Revista Gente

  • Pablo O. Scholz — Clarín

  • Juan Pablo Godino — A24

29. Segmento para TV con firma digital

  • Diego Sehinkman — TN

  • Gustavo Sylvestre — C5N

  • Rolando Barbano — A24

  • Marcelo Longobardi — Perfil

30. Periodista de sitio del interior

  • Sebastián Dumont — La Prensa

  • Juan Pablo Gorbal — La Nueva

  • Sebastian Galligo — Ahora

31. Aviso publicitario para portales web

  • “Se quedan con mucho” de Nutrilon (Danone)

  • “Sabés que estamos (Juana)” de YPF

  • “Algo que sí llega” de Mercado Libre

32. Columnista de ciencia / salud / vida sana

  • Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae

  • Norberto Abdala — Clarín

  • Dr. Daniel López Rosetti — Infobae

  • Juli Puente — Infobae

  • Maritchu Seitun — La Nacion

33. Rubro magazine

  • Big Bang News

  • Filo News

  • Bardeo

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