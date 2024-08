Marisol, la novia de Martín Ku, pidió parar el "hate" contra Pepe Ochoa

Marisol hizo un nuevo posteo este lunes en sus redes generando un gran pesar porque está dirigido hacia aquellos que atacan a Pepe Ochoa, el periodista de LAM que dio la noticia del embarazo hace unos días: "Les pido por favor, parar con el hate masivo hacia el comunicador que dio la noticia de nuestro embarazo".

"Entiendo que no estuvo bien, pero tampoco me gusta ver cómo lo bardean. Creo que ya tiene y tienen su lección más que aprendida", sostuvo y agregó que "los tiempos ajenos, y más los de un embarazo tan temprano, deben respetarse por algo".

Marisol expresó: "Los abortos espontáneos suceden más frecuentemente de lo que pensamos, duelen muchísimo, en todo sentido. Las ilusiones se van de un momento al otro, quedan los deseos por cumplir con ese bebito".

"No estuvo linda la filtración, pero no por eso quiero que pase por este escarmiento", sostuvo la joven sobre el hate al periodista de LAM.

novia de martin ku

El descargo de Pepe Ochoa

El periodista reflexionó: "Quiero reflexionar porque pude entender muchas cosas a raíz de lo que sucedió cuando conté la información. Para los que no saben, yo al otro día salí a pedir perdón porque me di cuenta de que hay dos posturas que yo puedo tomar, la del periodista y la información y defender eso, o la parte humana. Entiendo y me llamo a mí a la reflexión de que tipo de comunicador quiero ser de ahora en adelante, la verdad es que nunca estuve en una situación así. Nuevamente quiero pedir disculpas a Marisol y a El Chino porque no soy mal tipo, no soy mala gente, no me importa dar una primicia a costa de lo que les pase a ellos. Creo que más allá de si me habilitan o no me habilitan a contarlo, los tres meses sí son importantes y, además del momento que estaban viviendo, no sé si sumarles esta cuestión mediática no sé si fue la mejor".