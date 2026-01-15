Yanina Latorre expuso a Martín Migueles y puso en jaque su versión frente a Wanda Nara

Desde hace tiempo, la panelista viene sosteniendo que el empresario le habría contado a Wanda que la llegada de su hijo fue algo impuesto, que su ex pareja lo utilizaría para sacarle dinero y que además no le permitiría ver al niño. Sin embargo, las imágenes difundidas ahora muestran una versión muy distinta: un Migueles cercano, afectuoso y plenamente involucrado durante la gestación.