Yanina Latorre expuso a Martín Migueles y puso en jaque su versión frente a Wanda Nara
La conductora compartió imágenes del pasado del empresario y lanzó durísimas frases que contradicen el relato que él le habría dado a la mediática.
Yanina Latorre volvió a agitar el escándalo que involucra a Wanda Nara y Martín Migueles con una publicación en redes sociales que rápidamente encendió la polémica. Desde sus historias de Instagram, la conductora de Sálvese Quien Pueda difundió una serie de fotos que, según su mirada, dejan muy mal parado al empresario.
En las imágenes que difundió en las últimas horas se lo ve a Migueles en una escena íntima con quien fue su pareja años atrás, besándole la panza durante el embarazo. Sobre una de esas fotos, Yanina escribió sin vueltas: “Ahí lo tenés a Migueles dándole besos en la panza a la mamá del hijo”.
Lejos de quedarse ahí, Latorre apuntó directamente contra el discurso que, según ella, Migueles le habría transmitido a Wanda: “Él dice que ella le metió el embarazo y que él no estaba de acuerdo. Qué tipo de mier... Migueles se veía muy feliz con la panza de la mujer, ¿no?”.
Desde hace tiempo, la panelista viene sosteniendo que el empresario le habría contado a Wanda que la llegada de su hijo fue algo impuesto, que su ex pareja lo utilizaría para sacarle dinero y que además no le permitiría ver al niño. Sin embargo, las imágenes difundidas ahora muestran una versión muy distinta: un Migueles cercano, afectuoso y plenamente involucrado durante la gestación.
Además, Yanina aseguró que la relación entre Migueles y su ex fue extensa y que el hijo habría sido buscado por ambos, una afirmación que contradice por completo el relato que hoy estaría circulando.
La publicación generó un fuerte revuelo en redes y expuso un capítulo del pasado que podría complicar seriamente el presente del empresario con Wanda Nara, quien hasta el momento había optado por mantenerse al margen de los rumores. A esto, se suma que ella sostiene su separación a pesar del buen vínculo que mantiene con el hombre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario