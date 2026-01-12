Wanda Nara habló tras su ruptura con Martín Migueles y fue contundente: "Confío en él"

wanda nara martín migueles

La empresaria también explicó que uno de los motivos del distanciamiento fue proteger a Migueles del impacto de la exposición mediática: “Conmigo no tuvo jamás una actitud fuera de lugar. También decidí esta pausa o alejarnos un poco porque es doloroso cuando se meten con un montón de situaciones también privadas y no sos famoso y no sabés cómo manejarlas y no es de este palo. Entonces, fue también un poco para cuidarlo”.

En relación con un episodio reciente con la prensa, detalló: “Fue simplemente decirle eso. Y sobre todo que estaban muchas veces filmando el jardín de mi casa en Punta del Este, y es una intimidad de la familia, y sobre todo de las nenas chiquitas”.

Pese a todo, Wanda insistió en que mantiene una buena relación con su expareja y dejó una frase que no pasó inadvertida: “La verdad que confío, te vuelvo a decir, confío ciegamente en él, tengo buena relación, entrenamos juntos, quizás hasta alguna vez me vuelven a ver entrenando con él o teniendo relación, porque yo termino muy bien”.Hoy, asegura estar en paz con su decisión. “Ahora estoy muy bien así, la verdad que estoy feliz”, concluyó.

