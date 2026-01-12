Wanda Nara aclaró su vínculo actual con Martín Migueles tras la ruptura
Luego de los rumores de separación y reconciliación, la conductora explicó en qué punto está su relación.
En medio de versiones cruzadas sobre su situación sentimental, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conocieran imágenes suyas junto a Martín Migueles en el edificio donde reside, el Chateau Libertador. Las fotos, difundidas por Ángel de Brito, alimentaron las especulaciones sobre una posible reconciliación, aunque la propia conductora salió a aclarar qué es lo que realmente ocurre entre ellos.
Días atrás, quien había confirmado públicamente la separación fue Maxi López. En ese momento, trascendió que Wanda no habría tolerado algunos chats de Migueles con Claudia Ciardone ni ciertos conflictos legales que lo rodeaban. Sin embargo, la empresaria dio otra versión: explicó que tomó distancia para preservarlo de la exposición mediática.
Las nuevas imágenes mostraron a Wanda y Martín juntos, relajados y a solas en la pileta del edificio. Según contó el periodista, “estaban a los besos”, mientras que los hijos de la conductora permanecen en Punta del Este junto a su abuela, Nora Colosimo, disfrutando de las vacaciones.
Ante el revuelo, Wanda ya había anticipado a la prensa que era posible que volvieran a verla con Migueles, ya que la ruptura había sido en buenos términos y él continúa ayudándola con su entrenamiento físico. En las últimas horas, además, se comunicó con la periodista Pilar Smith para aportar más claridad: “Tienen muchas cosas que resolver, asuntos que han hecho en el último tiempo”.
En LAM, Smith agregó otro dato que marca el fuerte lazo entre el empresario y el entorno de la conductora: “Dijeron que las nenas están encariñadas con él, que se llevan súper bien y tienen un vínculo muy lindo”.
Por su parte, Wanda fue contundente al hablar de su presente sentimental. En su última entrevista descartó una reconciliación formal y dejó en claro cómo se siente hoy: “Tengo la mejor con él, me van a seguir viendo con él, entrenando porque terminamos muy bien”, aseguró, remarcando que se encuentra tranquila y enfocada en su vida personal.
