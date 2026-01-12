Wanda Nara aclaró su vínculo actual con Martín Migueles tras la ruptura

En LAM, Smith agregó otro dato que marca el fuerte lazo entre el empresario y el entorno de la conductora: “Dijeron que las nenas están encariñadas con él, que se llevan súper bien y tienen un vínculo muy lindo”.

Por su parte, Wanda fue contundente al hablar de su presente sentimental. En su última entrevista descartó una reconciliación formal y dejó en claro cómo se siente hoy: “Tengo la mejor con él, me van a seguir viendo con él, entrenando porque terminamos muy bien”, aseguró, remarcando que se encuentra tranquila y enfocada en su vida personal.