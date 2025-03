Maru Botana negó dichos de Yanina Latorre y la panelista le respondió: "Mitómana"

Por aquel entonces, Yanina había acusado a la chef de meterse con su peso corporal cuando compartían la misma universidad. "Estábamos todas tomando el té en la casa de Maru y yo estaba comiendo el rogel. Se paró con una cara de odio y me dijo ‘¿sabés que me tenés cansada? ¿A quién le querés hacer creer que comés rogel y todo esto que está acá y no vomitas cuando llegas a tu casa? Vos querés ser la más linda de todas, hoy no cenas, yo te voy a desenmascarar... vos sos anoréxica’”, sostuvo Latorre sobre las fuertes palabras que le dijo Botana en ese entonces y que la marcaron.

Durante la entrevista con Rulo Schijman para el espacio Desencriptados, Maru Botana desmintió haber tenido ese conflicto con Yanina: "No pasó absolutamente nada. Si me venías en la facultad parecía Sarah Kay y con ella compartí nada más que dos años, después nos separamos de carreras. De hecho, yo empecé a trabajar en lo de Francis re chica y me fui de los horarios típicos de la facultad, empecé a cursar a la noche. Nos conocimos en realidad porque su novio jugaba al rugby con uno de mis hermanos y ella empezó a venir a mi casa. Nunca tuve un problema con Yanina. Todo lo que dice es un invento. Eso de que yo le decía que no coma", explicó.

maru botana yanina latorre

Sobre ese supuesto comentario sobre el físico de la panelista, la cocinera se defendió: "No lo puedo creer. Me hace mal escucharlo y nadie de mis compañeros puede creer todo ese show que arma, es insólito. Yo tenía relación por esto de mi hermano y la veía. Tenía otra amiga en común que ella se puso celosa, pero bueno eran cosas de la edad. ¿Vos me ves a mi diciéndole a una persona: “cómo comes, sos anoréxica”? Yo cocinaba para mis amigas, disfrutaba a mis amigos, hacían unos té gigantes".

Y argumentó: "Ella venía a mi casa, jamás en la vida me ponía a ver si comía o no comía Yanina. Siempre tuve la mejor onda con ella y con su hermana Maite porque salíamos medio con la misma gente, teníamos un ambiente parecido. Pero nunca en la vida tuve ni una pelea ni nada. No sé por qué le despertó esta maldad conmigo, la verdad que nunca lo entendí".

Botana comentó que optó por rechazar la propuesta para conducir un programa por miedo a las críticas que juró hacerle Latorre: "Ella ya estaba como muy densa. Se lo mandé a decir por alguien y se enojó, pero ya no sé cómo tratarla. La última vez fue yo estuve a punto de hacer un programa de cocina a la mañana y ella declaró en la radio que me iba a hacer mier.. todos los días y ahí dije: '¿Tengo necesidad de hacer un programa de cocina y que Yanina haga eso?'".

“¿Vale la pena que lo hagas y estar todo el día sufriendo de lo que dice Yanina?. Y la verdad que no. Lo llamé al Chato Prada, que era quien me había convocado, y le dije: 'No, la verdad que no estoy para estas'. No estoy para que alguien me critique y se me ría a esta altura de mi vida", explicó.

Tras la desmentida de Maru Botana, Yanina Latorre la destrozó en redes

Ante estas declaraciones, Yanina estalló en redes y le respondió sin filtros: "La mitómana de Maru Botana que sigue obsesionada conmigo, como cuando éramos chicas, dijo que dejó de hacer un programa porque la amenacé en la radio". Continuó despotricando diciendo que "Maru no te quiere nadie, sos mala compañera. ¿Lapegüe miente? ¿Coco miente?".

maru botana yanina latorre

La panelista no escatimó en ataques y continuó con una serie de publicaciones en su contra: "Asumilo Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no lo soportas. Poner cara de pelotu**, vestirte de Heidi, revolver la olla y tener 20 pibes no te hace buena gente".

Además, reafirmó su versión de los hechos: "No mentí en nada. Maru Botana cuando éramos jóvenes me cagó la vida por resentida. Me humilló, me destrató y le llenó la cabeza a mis amigas. Obvio, después terminó peleada con todas. No tiene amigas. Sus compañeras de colegio y de facultad la odian".

Finalmente, cerró con una frase lapidaria: "El tema es que voy de frente y vos sos zorr*. Por algo me evitas y cruzas de vereda cuando me ves". Concluyó con un mensaje directo para la cociera: "Dios, Maru Botana, autocrítica, no existís".