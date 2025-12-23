Marvel confirmó el regreso de Chris Evans como Capitán América en "Avengers: Doomsday": primer avance

La gran noticia que paralizó a las redes sociales es el regreso de un ícono absoluto: Steve Rogers está de vuelta para una última aventura. Tras su emotiva despedida en el cierre de la saga del Infinito, el héroe más emblemático del grupo original se unirá nuevamente a sus aliados para enfrentar un peligro que escala a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, la mayor sorpresa no solo radica en su retorno, sino en la identidad de su nuevo adversario.

El conflicto central de esta nueva entrega pondrá a Rogers frente a frente con una amenaza letal: el Doctor Doom. Lo verdaderamente impactante de este enfrentamiento es que el villano será interpretado por Robert Downey Jr., quien también regresa a la franquicia pero esta vez desde un lugar diametralmente opuesto al de su anterior personaje. Este duelo de titanes promete ser el eje emocional de una trama donde las lealtades y los rostros conocidos se mezclan en una lucha por la supervivencia de la existencia misma.

En este primer avance, la narrativa nos permite ver a un Steve Rogers alejado de la acción y de su escudo. Se lo muestra disfrutando de esa vida pacífica que tanto soñó y que finalmente eligió al concluir los eventos de Endgame. No obstante, su retiro se verá interrumpido de manera violenta por el colapso de la realidad. El multiverso entró en una fase de descontrol absoluto, donde las denominadas incursiones están provocando que diferentes universos choquen entre sí, amenazando con destruirlo todo.

Este material promocional deja en claro que el peligro del Doctor Doom no es solo físico, sino estructural para el orden de las realidades. La necesidad de que Rogers abandone su tranquilidad personal responde a una emergencia que ningún otro héroe puede contener por sí solo. El adelanto sugiere que la colisión de realidades es inminente y que el antiguo líder de los Vengadores es la única pieza capaz de unificar la resistencia ante el caos.

Con este primer paso, Marvel inicia un camino de revelaciones semanales que mantendrán la expectativa en lo más alto. La promesa de una última misión para Steve Rogers, sumada a la presencia de un villano con el rostro de su antiguo compañero, asegura que Avengers: Doomsday será un fenómeno cargado de nostalgia y una escala épica que redefinirá el futuro del cine de superhéroes. La mesa está servida y el multiverso, una vez más, depende de sus figuras más legendarias.