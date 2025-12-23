Midachi vuelve a los escenarios para su despedida: cuándo se presenta y cómo comprar entradas
Miguel del Sel, Dady Brieva y el “Chino” Volpato confirmaron su regreso tras años separados y anunciaron funciones en el Teatro Gran Rex para celebrar más de cuatro décadas de trayectoria.
Midachi confirmó oficialmente su regreso a los escenarios y la noticia generó una fuerte repercusión entre los seguidores del humor argentino, que durante años esperaron volver a ver juntos a Miguel del Sel, Dady Brieva y el “Chino” Volpato. El histórico trío anunció que se reunirá para una serie de funciones especiales en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que será un reencuentro cargado de nostalgia y presentado como una despedida arriba del escenario, luego de más de 40 años de trayectoria compartida.
Según se informó, el regreso de Midachi tendrá lugar en el Teatro Gran Rex, donde se presentarán los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026. El espectáculo estará centrado en un repaso por los personajes, sketches y momentos más recordados que marcaron distintas épocas del grupo y que lo convirtieron en uno de los fenómenos más populares del humor nacional, con una convocatoria que atravesó generaciones.
Después de años de rumores, versiones cruzadas y declaraciones que nunca terminaban de confirmar una vuelta concreta, el anuncio oficial puso fin a las especulaciones. En este tiempo, cada uno de los integrantes siguió su propio camino —con incursiones en la política, los medios y el teatro—, lo que hacía pensar que un regreso era improbable. Sin embargo, el vínculo con el público y el peso de la historia compartida terminaron siendo determinantes para concretar este reencuentro.
El regreso de Midachi se perfila como uno de los eventos teatrales más destacados de 2026, no solo por la magnitud del trío, sino también por el valor simbólico que tiene para el humor argentino. Aunque por ahora las funciones anunciadas son limitadas, no se descarta que puedan sumarse nuevas fechas si la demanda lo amerita. Por lo pronto, la vuelta ya es un hecho y promete un cierre emotivo para una de las historias más emblemáticas del espectáculo nacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario