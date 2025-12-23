Midachi vuelve a los escenarios para su despedida: cuándo se presenta y cómo comprar entradas

El regreso de Midachi se perfila como uno de los eventos teatrales más destacados de 2026, no solo por la magnitud del trío, sino también por el valor simbólico que tiene para el humor argentino. Aunque por ahora las funciones anunciadas son limitadas, no se descarta que puedan sumarse nuevas fechas si la demanda lo amerita. Por lo pronto, la vuelta ya es un hecho y promete un cierre emotivo para una de las historias más emblemáticas del espectáculo nacional.