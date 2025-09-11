A qué hora ver hoy jueves el Segundo Round de La Voz Argentina: qué equipo compite

Así quedó conformado el Team Lali tras el Segundo Round

Alan Lez.

Iara Lombardi.

Valentino Rossi.

Jaime Muñoz.

Giuliana Piccioni.

Rafael Morcillo.

De qué se trata el Segundo Round

Esta segunda fase, muy similar al Primer Round, trae consigo un cambio significativo: el regreso de los co-coaches. Estos artistas, que ya han participado en el programa, volvieron para unirse a los jurados y tienen la importante tarea de votar junto a ellos.

De esta manera, los teams quedaron compuestos así:

Valeria Lynch se unió al equipo de Soledad.

Tiago PZK acompaña a Luck Ra.

Pablo Tamagnini se sumó al equipo de Miranda!

La Joaqui colabora con el equipo de Lali Espósito.

A qué hora y cómo ver La Voz Argentina

El Segundo Round de La Voz Argentina se podrá ver este jueves, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.

