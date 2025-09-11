A qué hora ver hoy jueves el Segundo Round de La Voz Argentina: qué equipo compite
Tras la resolución en el Team de Lali Espósito, el certamen de Telefe verá competir a otro equipo. Todos los detalles en la nota.
A medida que La Voz Argentina (Telefe) avanza, las emociones y la expectativa van en aumento. Con los siete participantes restantes de cada equipo, el Segundo Round ya comenzó, con la competición del Team Lali en primera instancia, dejando a seis concursantes más cerca de la gran final.
Ahora, será el turno del equipo que conduce Luck Ra y que, en esta oportunidad, cuenta con la ayuda de Pablo Tamagnini, uno de los vocalistas de La Konga.
Quién fue la eliminada del Team Lali
Lola Kajt debió despedirse del certamen de canto, luego de que la intérprete de "Fanático" eligiera a tres de sus compañeros y otros tres fueran votados por el resto de los jurados.
Así quedó conformado el Team Lali tras el Segundo Round
- Alan Lez.
- Iara Lombardi.
- Valentino Rossi.
- Jaime Muñoz.
- Giuliana Piccioni.
- Rafael Morcillo.
De qué se trata el Segundo Round
Esta segunda fase, muy similar al Primer Round, trae consigo un cambio significativo: el regreso de los co-coaches. Estos artistas, que ya han participado en el programa, volvieron para unirse a los jurados y tienen la importante tarea de votar junto a ellos.
De esta manera, los teams quedaron compuestos así:
-
Valeria Lynch se unió al equipo de Soledad.
Tiago PZK acompaña a Luck Ra.
Pablo Tamagnini se sumó al equipo de Miranda!
La Joaqui colabora con el equipo de Lali Espósito.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
El Segundo Round de La Voz Argentina se podrá ver este jueves, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
