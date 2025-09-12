Luck Ra y La Joaqui, un amor a pura música: por qué no conviven y cómo lidian con sus agendas
El cantante y coach de La Voz Argentina (Telefe) habló en Cortá por Lozano (Telefe) sobre su vínculo con la artista urbana y su vida diaria.
En medio de uno de los mejores momentos de su carrera, Luck Ra combina su rol como coach en La Voz Argentina (Telefe) con el éxito de su música, donde se destaca con temas como "La Morocha" y "Hola perdida", además de la reciente reversión de "Tu misterioso alguien" junto a Miranda!. Al mismo tiempo, su vida personal atraviesa un capítulo especial: su romance con La Joaqui, relación que ya no ocultan y que ambos disfrutan con naturalidad.
Durante su visita a Cortá por Lozano, Luck Ra se refirió a cómo manejan la convivencia y los tiempos dentro de una relación con agendas tan demandantes: “Vivimos en casitas separadas, pero nos hacemos nuestros tiempos. Cuando yo puedo ir, voy, y cuando no, ella se acerca un poco más. Así nos manejamos, el que quiere puede”, contó con una sonrisa que reflejaba la complicidad de la pareja.
El cordobés también se abrió sobre el origen del amor: “Yo no estaba buscando a la mejor pareja, pero apareció ella y la verdad es que me enamoré. De afuera me parecía una chica ruda, terrible red flag, y me encantó. Después la conocí y es mucho más buena de lo que pensaba. No podría pedir nada más”, relató, mostrando la sorpresa y la sinceridad que marcaron el inicio de la relación.
Sobre la convivencia, Luck Ra aclaró que por ahora no comparten el mismo techo y reveló cómo se organiza su rutina: “Termino La Voz y, si no estoy con mi pareja, me quedo jugando a la compu. Es mi terapia, yo no voy al psicólogo: juego un FIFA, puteo un rato y listo. Cuando quiero intimidad, uno se va o me voy yo”, señaló entre risas, dejando ver su lado más relajado y cotidiano.
Hace apenas unas semanas, la pareja celebró su primer aniversario, y La Joaqui lo compartió en redes sociales con sus seguidores: “Hace un año que esta preciosura de hombre se volvió mi novio”, escribió junto a un carrete de fotos donde se los veía sonrientes y cómplices. Entre las imágenes, se destacaba un ramo de flores azules que Luck Ra le regaló, un símbolo del cariño que los une.
