Luck Ra y La Joaqui, un amor a pura música: por qué no conviven y cómo lidian con sus agendas

El cordobés también se abrió sobre el origen del amor: “Yo no estaba buscando a la mejor pareja, pero apareció ella y la verdad es que me enamoré. De afuera me parecía una chica ruda, terrible red flag, y me encantó. Después la conocí y es mucho más buena de lo que pensaba. No podría pedir nada más”, relató, mostrando la sorpresa y la sinceridad que marcaron el inicio de la relación.