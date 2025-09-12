Sorpresa en Telefe: qué pasa este viernes con La Voz Argentina
El canal de las pelotas continúa con sorpresivos cambios de programación, generando malestar entre los fans. ¿Qué pasó ahora?
Los seguidores de La Voz Argentina se encuentran expectantes con el avance del reality, luego de lo que fueron los "Segundo Round" de Lali Espósito y Luck Ra, pero hay malestar por los casi constantes cambios de programación de Telefe.
En este sentido, los fans se quedarán con las ganas de ver el reality este viernes, ya que el canal de las pelotas decidió suspender su emisión, tal cual viene ocurriendo de forma reiterada.
El jueves pasado, y el reciente martes, el programa no tuvo aire por las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina. En tanto, tampoco estuvo el domingo, posiblemente por las elecciones bonaerenses que se llevaban buena parte de la atención de los televidentes en la Argentina.
Desde hace algunas semanas, La Voz Argentina sale de domingo a viernes. Sin embargo, ni el pasado ni este saldrá el programa en vivo, lo que genera bronca entre los seguidores, a la vez de incertidumbre respecto a cómo queda finalmente la grilla.
En cuando a la competencia de canto, todavía restan los "Segundo Round" de Miranda! y Soledad Pastorutti.
Por qué no dan La Voz Argentina este viernes
Luego de ceder su espacio para los últimos dos encuentros de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, este viernes 12 de septiembre nuevamente La Voz Argentina suspende su emisión, para dar lugar a un nuevo programa de "Por el Mundo", con Marley; Y Pasapalabra, el programa de entretenimientos que conduce Iván de Pineda.
De esta manera, el reality se vuelve a tomar otra jornada de descanso, para regresar, presuntamente, este domingo con nuevas presentaciones. Cabe señalar que el sábado tampoco tendrá, como ya es habitual en cada sábado.
De todos modos, restará confirmar si efectivamente La Voz vuelve el domingo o si Telefe introduce otro cambio de programación.
