Sorpresa en Telefe: qué pasa este viernes con La Voz Argentina

En cuando a la competencia de canto, todavía restan los "Segundo Round" de Miranda! y Soledad Pastorutti.

Por qué no dan La Voz Argentina este viernes

Luego de ceder su espacio para los últimos dos encuentros de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, este viernes 12 de septiembre nuevamente La Voz Argentina suspende su emisión, para dar lugar a un nuevo programa de "Por el Mundo", con Marley; Y Pasapalabra, el programa de entretenimientos que conduce Iván de Pineda.

De esta manera, el reality se vuelve a tomar otra jornada de descanso, para regresar, presuntamente, este domingo con nuevas presentaciones. Cabe señalar que el sábado tampoco tendrá, como ya es habitual en cada sábado.

De todos modos, restará confirmar si efectivamente La Voz vuelve el domingo o si Telefe introduce otro cambio de programación.