La emoción de Ian Lucas al confirmar una noticia que cambiará su vida: "Voy a ser..."

"Vuelvo al programa que me cambió la vida pero esta vez de manera distinta. Ahora voy a estar del otro lado compartiendo con los más chiquitos, donde van a cumplir sus sueños", agregó sobre esta nueva etapa.

La confirmación llega después de varias semanas de rumores y versiones sobre cuál sería exactamente su participación en el proyecto. En un primer momento había trascendido la posibilidad de que Ian fuera elegido como conductor de MasterChef Junior. Sin embargo, esa alternativa finalmente no avanzó y Verónica Lozano fue seleccionada para ponerse al frente del ciclo.

En medio de esas versiones también se habló del malestar que habría generado la decisión. Según trascendió, el manager del ganador de MasterChef Celebrity habría reaccionado con enojo al conocer la resolución de Telefe y se habría producido un pase de facturas.

Qué se dijo sobre la fallida conducción de Ian Lucas en MasterChef Junior

A finales de agosto, en medio de las especulaciones alrededor del proyecto, Yanina Latorre se refirió a las negociaciones que existieron para incorporar a Ian y explicó cuál habría sido la situación.

"Lo que pasó, a Telefe le interesa Ian, la charla existió, pero nunca fue ofrecido formalmente", explicó la conductora de SQP (América TV).

Según detalló, la posibilidad de ubicarlo al frente del programa habría comenzado a circular antes de que existiera una propuesta concreta. "Se apuraron en barajar la idea de que sea conductor. Se dieron cuenta que lo quieren, pero está muy verde para ser conductor de un proyecto grande en el prime time", señaló.

Además, Latorre reveló cuál habría sido inicialmente la postura del joven frente a la posibilidad de integrar el jurado: "A Ian le parece poca cosa ser jurado".

Finalmente, más allá de las versiones que circularon alrededor de las negociaciones, Ian Lucas confirmó que aceptó el desafío y se mostró feliz por regresar al reality desde un nuevo rol, esta vez acompañando a los participantes más chicos desde el otro lado de la competencia.