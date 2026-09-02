La emoción de Ian Lucas al confirmar una noticia que cambiará su vida: "Voy a ser..."
A través de sus redes sociales, Ian Lucas sorprendió a sus seguidores al revelar una novedad que atraviesa con enorme alegría. ¡Mirá!
Ian Lucas sorprendió a sus seguidores al revelar cuál será su próximo desafío profesional. Después de varias semanas de versiones alrededor de su futuro en televisión, el joven de 27 años confirmó que regresará al formato que marcó un antes y un después en su carrera, aunque esta vez ocupará un lugar completamente diferente.
La noticia llegó durante la noche del martes a través de sus historias de Instagram. Allí, Ian compartió un video en el que se mostró visiblemente entusiasmado por la oportunidad y terminó con las especulaciones que habían circulado en el último tiempo.
El campeón de MasterChef Celebrity será parte de MasterChef Junior, aunque no estará al frente de la conducción, como se había mencionado inicialmente. Finalmente, ese rol quedó en manos de Verónica Lozano, mientras que Lucas tendrá un lugar dentro del jurado.
Con una enorme sonrisa, el joven fue el encargado de comunicar la novedad a sus seguidores: "Llegó el día de contarles algo que no puedo creer todavía. Voy a ser parte del jurado de MasterChef Junior".
De esta manera, Ian volverá al universo de MasterChef, pero ahora tendrá la responsabilidad de evaluar y acompañar a los chicos que participarán de la competencia. Para él, la propuesta también tiene un significado especial debido a todo lo que representó el reality en su propia historia.
"Vuelvo al programa que me cambió la vida pero esta vez de manera distinta. Ahora voy a estar del otro lado compartiendo con los más chiquitos, donde van a cumplir sus sueños", agregó sobre esta nueva etapa.
La confirmación llega después de varias semanas de rumores y versiones sobre cuál sería exactamente su participación en el proyecto. En un primer momento había trascendido la posibilidad de que Ian fuera elegido como conductor de MasterChef Junior. Sin embargo, esa alternativa finalmente no avanzó y Verónica Lozano fue seleccionada para ponerse al frente del ciclo.
En medio de esas versiones también se habló del malestar que habría generado la decisión. Según trascendió, el manager del ganador de MasterChef Celebrity habría reaccionado con enojo al conocer la resolución de Telefe y se habría producido un pase de facturas.
Qué se dijo sobre la fallida conducción de Ian Lucas en MasterChef Junior
A finales de agosto, en medio de las especulaciones alrededor del proyecto, Yanina Latorre se refirió a las negociaciones que existieron para incorporar a Ian y explicó cuál habría sido la situación.
"Lo que pasó, a Telefe le interesa Ian, la charla existió, pero nunca fue ofrecido formalmente", explicó la conductora de SQP (América TV).
Según detalló, la posibilidad de ubicarlo al frente del programa habría comenzado a circular antes de que existiera una propuesta concreta. "Se apuraron en barajar la idea de que sea conductor. Se dieron cuenta que lo quieren, pero está muy verde para ser conductor de un proyecto grande en el prime time", señaló.
Además, Latorre reveló cuál habría sido inicialmente la postura del joven frente a la posibilidad de integrar el jurado: "A Ian le parece poca cosa ser jurado".
Finalmente, más allá de las versiones que circularon alrededor de las negociaciones, Ian Lucas confirmó que aceptó el desafío y se mostró feliz por regresar al reality desde un nuevo rol, esta vez acompañando a los participantes más chicos desde el otro lado de la competencia.
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