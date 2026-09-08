"Cuando Frank conoció a Carlitos" entra en su recta final tras superar los 140 mil espectadores

La obra fue escrita por Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González, cuenta con la dirección de Natalia del Castillo y la producción de Héctor Cavallero. El elenco está encabezado por Oscar Lajad, Lucas Gerson y Antonella Misenti.

Otro de los puntos centrales de la propuesta es su apartado musical. Las canciones de Gardel son interpretadas por la Orquesta Aeropuertos Argentina, con arreglos de Nico Posse, acompañando una historia que combina música, humor y emoción.

Días, horarios y entradas para las últimas funciones

“Cuando Frank conoció a Carlitos” se presenta en el Multi Tabarís, en avenida Corrientes 831, CABA. Las funciones son de miércoles a viernes a las 20.30; los sábados, a las 19 y a las 21; y los domingos, a las 19.30.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de Plateanet.

Con sus últimas funciones en marcha, el espectáculo se prepara para cerrar una etapa marcada por la respuesta del público y los reconocimientos obtenidos desde su llegada a la cartelera porteña.