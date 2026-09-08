"Cuando Frank conoció a Carlitos" entra en su recta final tras superar los 140 mil espectadores
El multipremiado espectáculo protagonizado por Oscar Lajad y Lucas Gerson se despide con sus últimas funciones en la calle Corrientes.
Después de convertirse en uno de los fenómenos de la cartelera porteña, “Cuando Frank conoció a Carlitos” comienza a transitar sus últimas funciones. La propuesta, que imagina un particular encuentro entre Carlos Gardel y un joven Frank Sinatra, continúa de miércoles a domingos en el Multi Tabarís, ubicado en avenida Corrientes 831.
Lejos de plantear un espectáculo tradicional de tango, la obra propone acercarse a dos figuras emblemáticas de la música desde una perspectiva diferente. Sobre el escenario aparece un Gardel íntimo, pícaro y cotidiano, alejado de la imagen solemne con la que quedó inmortalizado, mientras que Sinatra es presentado en plena juventud, cuando todavía no dimensionaba el talento que terminaría convirtiéndolo en una estrella mundial.
La historia se completa con una puesta de gran despliegue, inspirada en el lenguaje de los grandes musicales de Broadway, y con un recorrido por algunas de las canciones más reconocidas del repertorio gardeliano.
El éxito de “Cuando Frank conoció a Carlitos”
Desde su estreno, la producción logró convocar a más de 140 mil espectadores y cosechó numerosos reconocimientos dentro del teatro argentino.
Entre sus distinciones se encuentran los Premios Hugo, el Martín Fierro de Teatro y los Premios Argentores al mejor libro. Además, recibió reconocimientos en los María Guerrero y Teatros del Mundo por su escenografía, obtuvo 13 nominaciones a los Premios ACE y fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura Porteña.
La obra fue escrita por Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González, cuenta con la dirección de Natalia del Castillo y la producción de Héctor Cavallero. El elenco está encabezado por Oscar Lajad, Lucas Gerson y Antonella Misenti.
Otro de los puntos centrales de la propuesta es su apartado musical. Las canciones de Gardel son interpretadas por la Orquesta Aeropuertos Argentina, con arreglos de Nico Posse, acompañando una historia que combina música, humor y emoción.
Días, horarios y entradas para las últimas funciones
“Cuando Frank conoció a Carlitos” se presenta en el Multi Tabarís, en avenida Corrientes 831, CABA. Las funciones son de miércoles a viernes a las 20.30; los sábados, a las 19 y a las 21; y los domingos, a las 19.30.
Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de Plateanet.
Con sus últimas funciones en marcha, el espectáculo se prepara para cerrar una etapa marcada por la respuesta del público y los reconocimientos obtenidos desde su llegada a la cartelera porteña.
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