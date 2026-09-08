Murió "Pastor de los Santos", reconocida figura de la cumbia santafesina

Más adelante decidió emprender su camino como solista y grabó el disco "Qué pasará mañana" junto al grupo Los Dobles, dando comienzo a otra etapa dentro de su recorrido musical.

A lo largo de más de cinco décadas de actividad, Cabral acumuló alrededor de 73 producciones discográficas. Su obra atravesó los diferentes formatos que marcaron la evolución de la industria musical, desde los vinilos y casetes hasta la llegada de sus canciones a las plataformas digitales.

El cantante continuó trabajando y presentando nueva música prácticamente hasta el final de su vida. En 2025 lanzó "Trampa y Fuego", su último material discográfico, integrado por diez canciones.

El homenaje que recibió en medio de su enfermedad

Los últimos meses del artista estuvieron atravesados no solo por el avance de su enfermedad, sino también por serias dificultades económicas mientras permanecía en Paraná.

En ese contexto, durante junio de 2026, la ONG Impacto Juvenil decidió reconocer su trayectoria y organizó un homenaje solidario en vida en la Plaza San Agustín. La iniciativa buscó acompañarlo en aquel difícil momento y destacar su aporte de varias décadas a la cultura y a la música tropical.

La muerte de "Pastor de los Santos" deja así un importante vacío dentro de la cumbia santafesina, género al que dedicó prácticamente toda su vida y en el que construyó un legado de más de 70 discos y cinco décadas sobre los escenarios.