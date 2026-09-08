Murió "Pastor de los Santos", reconocida figura de la cumbia santafesina
Oscar Roberto Cabral murió a los 66 años tras una extensa carrera en la música tropical, en la que grabó más de 70 discos.
La cumbia santafesina atraviesa un momento de profundo dolor por la muerte de Roberto Oscar Cabral, reconocido artísticamente como "Pastor de los Santos". El cantante falleció a los 66 años después de construir una extensa carrera que lo convirtió en una figura emblemática de la música tropical.
El artista se encontraba en Paraná y durante el último tiempo había enfrentado un delicado cuadro de salud a raíz de una enfermedad oncológica terminal con metástasis, que había deteriorado considerablemente su estado.
Cabral había nacido el 29 de julio de 1960 en el barrio La Gran China, en la ciudad de Santa Fe. Su relación con la música comenzó desde muy joven y, cuando tenía apenas 16 años, dio sus primeros pasos profesionales como integrante de Tropical Maracaibo.
Con el correr de los años fue construyendo su lugar dentro de la movida tropical del Litoral. A los 22 años participó de la creación de Los del Palmar y posteriormente formó parte del Grupo Trinidad, una de las agrupaciones que marcaron diferentes etapas de su trayectoria.
La extensa carrera de Roberto Oscar Cabral en la cumbia santafesina
Uno de los momentos determinantes de su historia artística llegó en 1986, cuando se incorporó a Los Tekilas. Fue durante aquella etapa cuando comenzó a ser conocido con el apodo de "Pastor de los Santos", nombre que terminó acompañándolo durante el resto de su carrera.
Más adelante decidió emprender su camino como solista y grabó el disco "Qué pasará mañana" junto al grupo Los Dobles, dando comienzo a otra etapa dentro de su recorrido musical.
A lo largo de más de cinco décadas de actividad, Cabral acumuló alrededor de 73 producciones discográficas. Su obra atravesó los diferentes formatos que marcaron la evolución de la industria musical, desde los vinilos y casetes hasta la llegada de sus canciones a las plataformas digitales.
El cantante continuó trabajando y presentando nueva música prácticamente hasta el final de su vida. En 2025 lanzó "Trampa y Fuego", su último material discográfico, integrado por diez canciones.
El homenaje que recibió en medio de su enfermedad
Los últimos meses del artista estuvieron atravesados no solo por el avance de su enfermedad, sino también por serias dificultades económicas mientras permanecía en Paraná.
En ese contexto, durante junio de 2026, la ONG Impacto Juvenil decidió reconocer su trayectoria y organizó un homenaje solidario en vida en la Plaza San Agustín. La iniciativa buscó acompañarlo en aquel difícil momento y destacar su aporte de varias décadas a la cultura y a la música tropical.
La muerte de "Pastor de los Santos" deja así un importante vacío dentro de la cumbia santafesina, género al que dedicó prácticamente toda su vida y en el que construyó un legado de más de 70 discos y cinco décadas sobre los escenarios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario