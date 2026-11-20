Mike Amigorena sorprendió a Yanina Latorre con una propuesta inesperada: "Te acepto"
Después de confesar su admiración por el actor, Yanina Latorre recibió una propuesta inesperada por parte de Mike Amigorena que no dudó en aceptar.
La confesión de Yanina Latorre sobre sus sentimientos por Mike Amigorena tuvo una inesperada repercusión. Después de contar que el actor es su amor platónico desde hace años, recibió una propuesta que la tomó por sorpresa y que no tardó en aceptar.
Todo ocurrió durante una nueva emisión de MasterChef Celebrity, cuando la producción compartió un mensaje grabado por el artista especialmente dirigido a la conductora. En el video, Amigorena la invitó a compartir una cena y hasta dejó abierta la posibilidad de cocinarle en otro encuentro.
"Hola, Yani. Vamos a comer y otro día te cocino. Vamos a comer un rooftop", le propuso el actor.
Cómo reaccionó Yanina Latorre a la propuesta de Mike Amigorena
La reacción de Yanina fue inmediata. Con una sonrisa y visiblemente entusiasmada por la invitación, respondió: "Ay, sí. Te acepto". Lejos de disimular su admiración, volvió a dejar en claro lo que siente por el artista: "Es que me encanta él. Me encanta. En serio, estuve enamorada".
La situación no pasó inadvertida para Lizardo Ponce, quien notó un detalle en la reacción de la conductora y se lo hizo saber frente a las cámaras: "Te pusiste colorada". Ante el comentario, Latorre intentó descomprimir el momento con una respuesta humorística: "Chicos, soy una señora grande".
Pero la conversación no terminó ahí. Entre risas, la conductora también hizo referencia a cómo podría caerles la situación a sus hijos y mencionó que Lola se encontraba en México. "Suerte que Lola esté en México. Espero que Dieguito... A mi marido le chupa tres huevos, pero espero que Dieguito no esté viendo a la vieja de la madre beboteando a Mike Amigorena", expresó.
Por último, Yanina explicó cuál es una de las características del actor que más le llaman la atención y dejó en claro que su admiración tiene un motivo particular: "Me gustan los tipos que tienen buena voz".
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