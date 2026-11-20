Pero la conversación no terminó ahí. Entre risas, la conductora también hizo referencia a cómo podría caerles la situación a sus hijos y mencionó que Lola se encontraba en México. "Suerte que Lola esté en México. Espero que Dieguito... A mi marido le chupa tres huevos, pero espero que Dieguito no esté viendo a la vieja de la madre beboteando a Mike Amigorena", expresó.

Por último, Yanina explicó cuál es una de las características del actor que más le llaman la atención y dejó en claro que su admiración tiene un motivo particular: "Me gustan los tipos que tienen buena voz".