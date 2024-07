Escándalo: fuerte cruce entre Matías Alé y Marcela Feudale en vivo

Alé no tuvo inconveniente en responderle de manera tajante y tras aclarar “no somos amigos”, lanzó: "¿Para qué la trajeron a Marcela? ¿Por qué tengo que depender de si a vos te gusta o no te gusta?", pero la panelista de LAM continuó explicando: "No me gustó, te vi en un lugar que no me gustó. Hcé lo que quieras, no me tenés que dar ninguna explicación a mí. Te lo digo, ¿por qué te lo voy a ocultar? Te lo digo para que lo sepas, porque sos mi amigo”, siguió.

Alé la frenó: "No sé si somos tan amigos, si no me llamaste para felicitarme. Si fueras mi amiga me hubieras llamado”.

La conductora le reclamó el no poder opinar de la vida del actor y su actual relación: "No podés negar el pasado. Fuiste uno de los más mediáticos de la República Argentina. Uno exhibió toda su vida. Uno tiene un pasado y no puede salir de ahí".

alé cruce feudale

Al ver que la discusión subía de tono y que Feudale lo trató de “estar muy sensible”, Alé la frenó: "No voy a discutir con vos. No tengo ganas. Estoy consciente, presente y pongo límites, que es distinto. Yo no te pregunté", le dijo.

Pero la panelista de LAM insistió en dar explicaciones: "Es al pe... poner límites en esas cosas porque estás exponiendo tu vida privada y la gente va a opinar, sino no lo hacés, eso es mediatizar tu casamiento. Sino vas y le decís a tu novia en privado. Vos le estás contando a todo el mundo que te vas a casar, entonces tenés que soportar que la gente diga ‘me parece que está bien o mal’".

Alé, explicando su punto, indicó: “Una persona que se supone que es mi amiga y me dice eso... No me enojo, pongo un límite. Tenemos diferentes puntos de vista. Yo no me siento en los programas a hablar de la vida de los demás, punto. Basta. Yo hablo de mi vida hace 25 años, no de los demás” .

Feudale se excusó diciendo que Alé había perdido su buen humor: "Si perdiste el humor es un problema tuyo". "Hace dos horas que estoy acá ¿Yo perdí el humor? Tal vez tu energía hace que yo cambie el humor", cerró Matías Alé.

Ante esto, Feudale se hizo la ofendida y decidió irse del estudio: "Te recomiendo que no expongas más tu vida si no querés que hablen de tus cosas. Me voy con mi energía a la mier...".

¿Qué dijo Marcela Feudale tras el cruce con Matías Alé?

feudale ale