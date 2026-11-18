"Al grupo les sirve de Gordon que es delincuente y les puede conseguir armas y plata y necesitaban financiarse de alguna manera y por eso es que Gordon empieza a trabajar y la principal diferencia que uno puede ver es que estos pibes tienen ideales y creen en la revolución y Gordon es un tipo que si querés es más psicópata. Pero bueno es una interpretación, pero yo creo que es meramente interés. En mi caso también, por una cuestión de ficción intenté trabajar un poco más un vínculo con Gordon como filial, de alguna manera por una cuestión de que funcione en la trama algo de que le empieza a tomar cariño yGordon a Acosta, pero bueno, después se termina dando cuenta que esto se está yendo al carajo y decide dar un paso al costado que me parece algo bastante leal de Acosta, termina acomodando la vida por la patria, no sé si la viste en toda la serie, termina entregando su vida por la patria y se termina retirando a tiempo antes de que se pudriera todo."

Por su parte, Agustín Pardella profundizó en cómo la influencia tóxica del protagonista va permeando de manera distinta en cada integrante del grupo, marcando el quiebre definitivo entre quienes persiguen un fin político y quienes encuentran en la violencia un negocio o una pulsión:

"Lo que le pasa a Acosta es que el veneno de Gordon empieza a tomar posesión del grupo y hay personajes como el del Taka o en el Polaco que quizás no se sienten tan incómodos con ese veneno, entonces empiezan a sumarse un poco a la movida de Gordon, en cambio quizás el personaje de los Matis va por otro lado, no les gusta su accionar. Acosta ya cumplió su objetivo que era que vuelva Perón y vuelve Perón y él dice ya está qué más queremos y ahí arrancan estos tipos siniestros a empezar a trabajar y a empezar a moverse por dinero por ejemplo que es además de por quizás una satisfacción en matar o en torturar que es lo que termina haciendo Gordon, pero Acosta ya cumplió su objetivo entonces dice para qué voy a seguir ya no hay más nada que hacer, quiero tener una familia, quiero vivir tranquilo y eso le termina costando."

En esa misma línea, Matías Mayer destacó el contraste entre las convicciones ideológicas iniciales de sus personajes y el pragmatismo individualista que define a Gordon:

"Además sumando a eso me parece que todos los personajes acá si bien tienen una causa en común que los une y tienen una cierta amistad que habría que ver hasta dónde son realmente amigos o son socios de una misma causa, me parece que fuera de eso después cada uno tiene sus objetivos sus deseos y que así como se da en el personaje de Acosta que de golpe empieza a decir yo hasta acá, en el caso del Polaco y Taka le sirve eso. Me parece que hay una gran diferencia con Gordon que en su caso es mucho más un pragmatismo de lo que venga bien para el momento de una cosa de no hay causa no hay nada es solamente una cuestión personal de ego de si me servís ahora bien y si no chao, me parece que hay un poco de eso que en el caso de ellos quizás hay un poco más una ilusión de un cambio genuino."

Consultados sobre la experiencia de compartir el set con Rodrigo de la Serna y ver cómo la figura de Gordon termina avasallando el liderazgo original de la banda, los tres coincidieron en el impacto magnético de su trabajo actoral.

Matías Recalt: "Y la verdad que Rodrigo es un laburazo extraordinario, sublime que era muy rico para nosotros porque era tener a ese Aníbal Gordon, el peor Aníbal Gordon y actualmente el mejor Aníbal Gordon, entonces eso hacía que cuando en el momento más oscuro era de verdad te daba asco sus ideas y sus intenciones, entonces nada trabajar con un actor así que de verdad te da mucho hace que vos también crezcas".

Agustín Pardella: "Es como tenerlo a Messi pasando por la pelota y vos estás ahí paspando moscas viendo como está actuando medio hipnotizado y decís ah, es verdad que estamos en toma, tiene algo muy mágico, mucho oficio."

Matías Mayer: "Te incomoda constantemente para bien en el sentido de que no podés quedarte igual como que viene y entra en escena y automáticamente te modifica de tal manera que es como que te pone en una situación de hasta lo que le pasa a los personajes creo que también un poco nos pasaba a nosotros como actores, nosotros teníamos un grupo la CNU estaba como en una sintonía y de golpe aparece Gordon y empieza a mover los hilos de una manera que todos empezamos como de dónde estamos parados ahora, a dónde hay que ubicarnos y me parece que es lo que decía Mati, como que hay algo de la actuación de Rodrigo que automáticamente te pone, dale dale, te invita a jugar con él, es increíble."

Respecto a cómo la ambientación de época, el vestuario y los elementos de utilería contribuyeron a construir la psicología oscura y la naturalización de la violencia en los personajes, los actores detallaron el proceso de inmersión:

Matías Recalt: "100%, 100%, el maquillaje, el vestuario, el arte, las locaciones, todo ese conjunto hace que vos te ayuda muchísimo a crear un personaje sin duda".

Agustín Pardella: "Y mismo te dan un fierro, una pistola, nos dan pistolas de verdad, vacías obviamente, pero ya está en el pantalón y sentir el peso del arma ahí y empezás a naturalizar y empezás a creerte un poco que sos una persona capaz de generar ese nivel de violencia."

Matías Mayer: "Y sobre todo también nos pasaba algo que lo hemos charlado de estos personajes convivían con esa violencia, tenían esa manera de ser, pero no es que no siento que lo pensaban como soy violento, sino como que era algo que era parte de la manera que dé lugar, hasta casi justificándoselo personalmente cada uno, porque ellos no se percibían como tipos que estaban haciendo el mal o que estaban siendo violentos, no, era como bueno, estamos defendiendo una causa, fin, firme."

Uno de los momentos más impactantes a nivel visual de la serie es el asalto filmado en Bariloche mediante un complejo plano secuencia. Matías Recalt reveló el detrás de escena y la exigencia física y técnica de aquella jornada:

"Sí, el plano secuencia a Bariloche, llegamos a Bariloche y nos pusimos a ensayarlo varias veces y después lo habremos hecho 18 veces más o menos, hacerlo todo y volver a empezar y volver a caminar hasta el lugar y volver a prepararse y cada vez estás más cansado y bueno, entre todo ese lío tenés que actuar y nada, y ser muy preciso, ¿viste?

Claro, está buenísimo porque te da algo más teatral tal cual y tenés que también convivir, como siempre en el cine pero en un plano secuencia más, con todo lo técnico, ¿no? Que es el sonidista que está con el boom que va atrás de la cámara, el steadicam que va a la cámara, todo el equipo que va, uno que va con unas computadoras que capta la señal, en el momento que Rodrigo se metía con el señor en el ascensor yo tenía que bajar tres escaleras, no, cinco pisos volando para llegar a la puerta, para estar en el momento justo, después subirnos al auto, el auto a veces no arrancaba, a veces sí, entonces son un montón de cosas, los 300 extras que había, son muchas cosas que tienen que convivir para que todo salga bien y bueno, lleva tiempo, actualmente es muy divertido de hacer y ni hablar después de verlo, está buenísimo, está buenísimo."

Finalmente, ante la consulta sobre qué esperan que el público y las nuevas generaciones se lleven tras ver la serie, Matías Mayer y Matías Recalt coincidieron en el valor de la ficción como disparador de la memoria histórica:

Matías Mayer: "Yo creo que cualquier debate es bienvenido, que invite a debatir, es un caso real que se vivió en una época muy oscura y un tipo que muestra la parte más miserable, si se quiere, del ser humano en este caso y siento que invita a reflexionar, a recordar, a debatir, me parece."

Agustín Pardella: "Sí, sí, que es importante que se conozcan estos personajes que fueron parte de nuestra historia y nos han dañado mucho también y bueno, está bueno que la serie te haga conocer a un tipo como Aníbal Gordon, que estuvo en política, que participó en el golpe de estado, que tenía su propio centro clandestino de detención, entonces, nada, es importante y ojalá que invite también a eso, a revisar la historia, a las nuevas generaciones también, que digan, ah, mirá, esto era así. Ojalá se lleven eso y ojalá que también se entretengan, ¿no? Y la disfruten."