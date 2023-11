El último deseo de Matthew Perry: "Cuando me muera..."

Matthew Perry

En el año 2022 en el podcast "Q With Tom Poweren" había dejado en claro que no quería ser recordado por la serie sino por su constante lucha contra las adicciones: "Me gustaría ser recordado como alguien que vivió bien, amó bien y fue un buscador. Y lo más importante es que quiero ayudar a la gente. Eso es lo que quiero" y dejó en claro "cuando muera, no quiero que Friends sea lo primero que se mencione".