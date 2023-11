Los actores de 'Friends' despidieron a Matthew Perry en un funeral íntimo

forest Lawn.jpg

La ceremonia religiosa duró dos horas, comenzando a las tres de la tarde y finalizando a las cinco, con los más allegados: solamente 20 personas. También, se encontraban los cinco protagonistas de Friends: Jennifer Aniston (Rachel); Courtney Cox (Mónica); Lisa Kudrow (Phoebe); Matt LeBlanc (Joey); y David Schwimmer (Ross).

matthew.jpg

Durante los diez años que la comedia estuvo en emisión, los intérpretes afianzaron una amistad que supieron conservar con el paso del tiempo. Por ello, el resto del elenco está completamente conmocionado y con el corazón roto de dolor, como relataron en un comunicado en conjunto que emitieron en el ya citado medio de comunicación.

“Estamos devastados por la pérdida de Matthew”, indicaron en una carta donde también pedían respeto y privacidad. “Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un tiempo para llorar y procesarlo”, señalaron.

friends.jpg

El adiós a Matthew Perry finalizó con la interpretación de una emotiva canción, Don’t Give Up de Peter Gabriel. En una de sus estrofas, se escuchó lo siguiente: “No queda pelea o eso parece, soy un hombre cuyos sueños han abandonado, he cambiado. Mi cara, he cambiado mi nombre, pero nadie te quiere cuando pierdes”.

Dicha letra se cree que iba en referencia de la lucha de Perry contra las adicciones.

Además de sus compañeros de elenco, también asistieron sus padres, John Bennett Perry y Suzanne Morisson, junto a su padrastro Keith Morrison.

Matthew Perry