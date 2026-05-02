Mau y Ricky presentaron su nuevo álbum Buenos Aires con un show íntimo y cargado de emoción

Entre tema y tema, Mau y Ricky compartieron el detrás de sus canciones, hablaron del proceso creativo y reforzaron la idea de que este proyecto busca abrir una puerta a su intimidad artística. No se trató solo de escuchar música antes que nadie, sino de vivir cómo esas canciones toman forma.

La presentación en Buenos Aires marcó el puntapié inicial de una gira que continuará por distintas ciudades de la región, como Asunción, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Ciudad de México, donde cerrarán el recorrido el mismo día del lanzamiento del álbum.

Con esta propuesta, Mau y Ricky no solo muestran su nuevo material, sino que invitan a sus seguidores a ser parte de una etapa más madura y personal, donde la cercanía y la emoción ocupan el centro de la escena.