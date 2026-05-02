Mau y Ricky presentaron su nuevo álbum Buenos Aires con un show íntimo y cargado de emoción
El dúo venezolano presentó en exclusiva "Ricky y Mau", que se lanzará el 28 de mayo, en una noche que combinó estrenos, clásicos y cercanía total con sus fans.
El viernes 1 de mayo, Mau y Ricky eligieron Buenos Aires para abrir una nueva etapa en su carrera y dar a conocer su nuevo álbum "Ricky y Mau". Apenas pasadas las 21, los hermanos salieron a escena en la Sala SinPiso, en Palermo, para compartir con un grupo reducido de fans una propuesta distinta: la “Listening Experience”, un formato pensado para escuchar, sentir y conectar desde otro lugar.
Lejos de los recitales masivos, la noche tuvo un tono íntimo desde el inicio. Con un espacio especialmente preparado y capacidad limitada, el foco estuvo puesto en la música y en el vínculo directo con el público. En ese contexto, el dúo presentó por primera vez en vivo las canciones de su próximo álbum que se lanzará oficialmente el 28 de mayo.
Uno de los momentos más especiales llegó con “Las Flores”, el single que funciona como carta de presentación de esta nueva etapa. La canción, atravesada por la relación entre ambos, dejó ver una faceta más personal y honesta, en línea con el espíritu del disco.
El show también tuvo lugar para recorrer parte de su repertorio más conocido, generando un equilibrio entre lo nuevo y lo que ya forma parte de su historia. Esa combinación logró sostener la energía durante toda la noche, pero sin perder el tono cercano que propone este formato.
Entre tema y tema, Mau y Ricky compartieron el detrás de sus canciones, hablaron del proceso creativo y reforzaron la idea de que este proyecto busca abrir una puerta a su intimidad artística. No se trató solo de escuchar música antes que nadie, sino de vivir cómo esas canciones toman forma.
La presentación en Buenos Aires marcó el puntapié inicial de una gira que continuará por distintas ciudades de la región, como Asunción, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Ciudad de México, donde cerrarán el recorrido el mismo día del lanzamiento del álbum.
Con esta propuesta, Mau y Ricky no solo muestran su nuevo material, sino que invitan a sus seguidores a ser parte de una etapa más madura y personal, donde la cercanía y la emoción ocupan el centro de la escena.
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