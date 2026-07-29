Mauro Icardi celebró el fallo en Milán y apuntó contra Wanda Nara y la Justicia argentina
Tras la audiencia judicial en Italia, el futbolista compartió un fuerte descargo en redes sociales, donde apuntó contra Wanda Nara y cuestionó una resolución dictada en la Argentina.
Mauro Icardi volvió a utilizar sus redes sociales para referirse al conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara, la mamá de sus hijas. Luego de la audiencia realizada en Milán, el delantero compartió una historia de Instagram en la que aseguró que el resultado quedó en manos de la jueza y aprovechó para lanzar un contundente mensaje.
En su publicación, el futbolista sostuvo que la Justicia italiana tomó una postura diferente a la argentina y cuestionó las medidas que, según él, fueron adoptadas en el país.
“Terminó la audiencia en Milano, la jueza se reservó el resultado porque para la Justicia Italiana la señora solo se hace la que llora pero no presenta documentación, en Argentina la joyita de jueza de feria reparte prohibiciones de salida del país como si fueran caramelos y sin medio documento acreditado”, escribió.
Lejos de bajar el tono, Icardi cerró el mensaje con una frase desafiante en la que dejó en claro cómo afrontará el proceso judicial.
“Y me decían loco.. Como dije siempre, voy a ir con todo y contra todos”, concluyó, acompañado por varios emojis de beso.
El posteo llega luego de la audiencia celebrada en Milán y suma un nuevo capítulo al extenso enfrentamiento legal y mediático que mantiene con Wanda Nara, mientras ambas partes continúan a la espera de las resoluciones de la Justicia.
El fuerte mensaje de Icardi por los pasaportes de sus hijas
A través de su cuenta de Instagram, el jugador manifestó su profunda indignación al observar que "algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos". En su extenso descargo, denunció que la prohibición de salida del país fue dictada a las 9 de la mañana de hoy, sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas estipulado en la resolución de ayer.
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