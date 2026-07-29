Mauro Icardi celebró el fallo en Milán y apuntó contra Wanda Nara y la Justicia argentina

El posteo llega luego de la audiencia celebrada en Milán y suma un nuevo capítulo al extenso enfrentamiento legal y mediático que mantiene con Wanda Nara, mientras ambas partes continúan a la espera de las resoluciones de la Justicia.

El fuerte mensaje de Icardi por los pasaportes de sus hijas

A través de su cuenta de Instagram, el jugador manifestó su profunda indignación al observar que "algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos". En su extenso descargo, denunció que la prohibición de salida del país fue dictada a las 9 de la mañana de hoy, sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas estipulado en la resolución de ayer.