Wanda Nara no se guardó nada y destrozó a Mauro Icardi: "No lo reconozco"

Asimismo, Nara cuestionó con dureza el accionar del delantero del club turco tras la situación violenta que vivieron las niñas en el inmueble italiano. “Ver a tu papá que está a veinte minutos de donde estás vos, brindando, por el motivo que sea, cuando tus hijas están pasando un momento de trauma y de dolor, se esperaba que quizás, teniendo una persona que hace de intermediaria, pida ver a sus hijas, pida consolarlas, tomar un helado o darles un abrazo por el robo, no ver burlas de él hacia el juez que está llevando la causa", afirmó.

En el ámbito del expediente de restitución internacional, la modelo denunció que su expareja intenta fijar residencia fija en suelo turco sin tener una vinculación contractual vigente. La empresaria advirtió además a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré sobre los planes que Icardi manifestó respecto a las menores de edad, asegurando que sus hijas se negaron reiteradamente a instalarse en dicho país.

Mauro Icardi y Wanda

Por eso, Nara fue tajante: "Dejemos de engañar a la justicia, dejemos de mentir. Cuando él cada problema que tiene, hasta su propia operación decidió seguirla en Argentina. ¿Me vas a decir que ahora, sin club, una persona que nació en Rosario decide vivir en Turquía?”. Fue entonces cuando decidió hablarles directo a Cabré y a Vicuña:

“Estaría bueno que también los padres de los chicos que hoy tiene a cargo Mauro se enteren de que Mauro está diciendo que va a vivir el resto de su vida en Turquía”. Así fue que la influencer terminó destacando: “Yo estuve doce años al lado de este hombre y lo desconozco completamente”.

Por otro lado, la mediática dio detalles de la denuncia por violencia de género que impulsa con el letrado Yamil, expediente que cuenta con ocho testigos. Nara remarcó que sufrió situaciones extremas de sometimiento y aislamiento durante su matrimonio, asegurando que el episodio ocurrió frente a todo su grupo familiar.

“Era prohibido trabajar, prohibido viajar, prohibido ver a tu papá, prohibido ver a tu ex, prohibido hablar con tu ex. Los nenes no pueden ver al papá, sacarle los pasaportes a los chicos, sacarme los pasaportes a mí. Yo viví muchas situaciones que denuncié durante mucho tiempo.”, dijo y continuó: “Pude escaparme antes de una tragedia. Antes de que pasara algo que no lo sé ni yo, ni ustedes, ni nadie. Yo sé hasta qué situaciones llegué.”

Para finalizar, la entrevistada destacó la reconstrucción del vínculo con López tras años de batallas mediáticas. Nara relató cómo limaron asperezas en una reunión privada y reveló que asistió a su primer esposo durante una internación reservada, mientras las disputas legales aún continuaban activas.

Por último, consultada sobre el noviazgo entre su exmarido y la actriz China Suárez, la empresaria vaticinó un desenlace similar al de su propia historia afectiva. “En un par de años va a ser víctima. No va a poder decir ‘yo no sabía’, porque está todo expuesto y dicho y explícito. Sistemáticamente Mauro le está haciendo prácticamente lo mismo que pasaba conmigo: no trabajar, no esto, no habla, no tiene ni voz ni voto, va tras de él”.