La Justicia ordenó que Mauro Icardi ya no pueda salir del país por el conflicto con Wanda Nara
La Justicia ha determinado que el futbolista Mauro Icardi ya no pueda abandonar el país, por una disputa legal sobre los pasaportes de sus dos niñas en común.
El reciente fallo de la Justicia argentina sumó un inesperado e impactante nuevo capítulo al mediático escándalo que atraviesan Mauro Icardi y la empresaria Wanda Nara. A raíz de la constante y firme negativa del jugador a firmar la documentación de sus pequeñas hijas, las autoridades locales le prohibieron salir temporalmente del territorio nacional.
La decisión oficial en el conflicto por los pasaportes
El dato fue confirmado públicamente este miércoles por Ana Rosenfeld, abogada de la mediática, durante su participación en un programa televisivo. "Finalmente la Justicia se acaba de expedir prohibiéndole la salida del país hasta nueva orden", detalló la letrada al explicar el estado de la situación legal de Mauro Icardi.
La drástica medida adoptada tiene su origen en la tajante negación del futbolista del Galatasaray a firmar los pasaportes de sus hijas. Las menores se encuentran actualmente varadas en Italia luego de un traumático episodio donde sufrieron el robo de su documentación en la casa familiar de Milán.
Según el documento de la resolución oficial, se dictamina: "Resuelvo decretar la prohibición de salida de país de Mauro Emanuel Icardi, la que regirá mientras no medie orden judicial en contrario".
El descargo de Wanda Nara y las fuertes acusaciones
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Ayer se había dado a conocer que el deportista había sido formalmente intimado para que complete los formularios de salida internacional. El apercibimiento indicaba que, en caso de persistir la negativa, se le impondría no solo el impedimento de salir de Argentina, sino también una severa multa económica de 200 millones de pesos.
Frente a este complejo escenario, la conductora televisiva responsabilizó de manera directa al padre de las nenas. "Pensá en tus hijas que el 3 de agosto empiezan las clases y ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron", sentenció a través de sus redes sociales.
En la misma línea, Wanda Nara denunció con gran enojo el accionar de su expareja: "Es violento negarles su derecho de volver con su familia". Pese a la actitud del jugador, las menores podrán regresar en el corto plazo ya que un juez italiano suplirá la firma si el deportista continúa negándose.
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