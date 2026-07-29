La Justicia ordenó que Mauro Icardi ya no pueda salir del país por el conflicto con Wanda Nara

Ayer se había dado a conocer que el deportista había sido formalmente intimado para que complete los formularios de salida internacional. El apercibimiento indicaba que, en caso de persistir la negativa, se le impondría no solo el impedimento de salir de Argentina, sino también una severa multa económica de 200 millones de pesos.

Frente a este complejo escenario, la conductora televisiva responsabilizó de manera directa al padre de las nenas. "Pensá en tus hijas que el 3 de agosto empiezan las clases y ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron", sentenció a través de sus redes sociales.

En la misma línea, Wanda Nara denunció con gran enojo el accionar de su expareja: "Es violento negarles su derecho de volver con su familia". Pese a la actitud del jugador, las menores podrán regresar en el corto plazo ya que un juez italiano suplirá la firma si el deportista continúa negándose.