Mauro Icardi apuntó contra la Justicia tras la prohibición de salir del país

Frente a esta situación, cuestionó duramente el accionar de la jueza interviniente durante la feria judicial. "¿Considera que tiene jurisdicción para hacerlo? ¿O simplemente está ignorando lo que establece la ley?", disparó el deportista. Además, remarcó que sus hijas son italianas, se encuentran en territorio de Italia y el conflicto por los pasaportes debe someterse a la legislación de ese país. De hecho, adelantó que esta misma tarde habrá una audiencia en Milán para tratar el asunto.