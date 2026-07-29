Mauro Icardi apuntó contra la Justicia tras la prohibición de salir del país
Tras no poder salir del país, Mauro Icardi cuestionó duramente a la Justicia argentina. Denunció irregularidades y falta de jurisdicción en el caso.
Luego del gran escándalo desatado con Wanda Nara, Mauro Icardi publicó un duro comunicado en sus redes sociales. El reconocido futbolista apuntó sin filtros contra la Justicia argentina por prohibirle su salida del país, cuestionando severamente la jurisdicción local y los extraños tiempos legales de la causa.
El fuerte mensaje de Icardi por los pasaportes de sus hijas
A través de su cuenta de Instagram, el jugador manifestó su profunda indignación al observar que "algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos". En su extenso descargo, denunció que la prohibición de salida del país fue dictada a las 9 de la mañana de hoy, sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas estipulado en la resolución de ayer.
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Frente a esta situación, cuestionó duramente el accionar de la jueza interviniente durante la feria judicial. "¿Considera que tiene jurisdicción para hacerlo? ¿O simplemente está ignorando lo que establece la ley?", disparó el deportista. Además, remarcó que sus hijas son italianas, se encuentran en territorio de Italia y el conflicto por los pasaportes debe someterse a la legislación de ese país. De hecho, adelantó que esta misma tarde habrá una audiencia en Milán para tratar el asunto.
Por último, apuntó contra los tiempos del reclamo de su ex pareja, señalando que la otra parte presentó los pedidos recién el 27 de julio, ocho días después del supuesto hecho denunciado. "Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia", sentenció el delantero, confiando en que finalmente prevalezca el debido proceso, el derecho y la competencia de cada jurisdicción por encima de otras cuestiones.
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