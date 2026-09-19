Mauro Icardi contra Wanda Nara por una grave falta con Isabella: "No la atiendo más"

La situación volvió a tensar todavía más la relación entre Icardi y Wanda, que desde su separación mantienen una disputa que incluye cuestiones vinculadas con sus hijas, acuerdos económicos y diferentes decisiones relacionadas con su crianza.

Mientras tanto, trascendió que desde el entorno de Wanda se habría planteado como alternativa que Isabella continúe su tratamiento con una profesional incluida dentro de la cartilla de su cobertura médica. El nuevo episodio vuelve a poner a las hijas de la expareja en el centro de una disputa que suma capítulos casi a diario y que ahora quedó atravesada por una inesperada situación en el consultorio de la psicóloga de Isabella.