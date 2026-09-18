El inesperado destino europeo que apareció en el futuro de Mauro Icardi y la China Suárez
Un importante equipo de la Premier League tendría a Mauro Icardi en la mira y podría cambiar su futuro. Enterate cuál es y cómo están las negociaciones.
Una nueva posibilidad apareció en el horizonte de Mauro Icardi mientras continúa definiendo cuál será el próximo paso de su carrera. Luego de finalizar su ciclo en el Galatasaray de Turquía, el delantero rosarino de 33 años permanece como jugador libre desde hace varios meses y ahora habría despertado el interés del Tottenham, situación que podría llevarlo nuevamente a Europa junto a la China Suárez.
La alternativa surgió después de que perdiera fuerza la posibilidad de incorporarse a la Lazio. Si bien durante las últimas semanas el regreso del atacante a Italia parecía encaminado, las conversaciones finalmente se enfriaron y el escenario cambió.
De acuerdo con la información publicada por el medio italiano Cronache di Spogliatoio y replicada por el diario británico The Sun, el club inglés estaría evaluando sumar al argentino para reforzar su ofensiva en medio de un complicado comienzo de campeonato.
El equipo dirigido por Roberto De Zerbi se encuentra en el puesto 17 de la tabla, acumula solamente dos puntos y lleva cuatro partidos consecutivos sin convertir goles. Ante este panorama, conseguir mayor efectividad en ataque se convirtió en una de las principales necesidades del conjunto londinense.
La situación contractual de Icardi también podría facilitar una eventual negociación. Al encontrarse libre, el Tottenham no tendría que pagar una transferencia para incorporarlo. Para el delantero, en tanto, la propuesta significaría la posibilidad de competir en la Premier League y volver a instalarse en Europa junto a la China Suárez.
A sus 33 años, el rosarino cuenta con una extensa experiencia en el fútbol europeo. A lo largo de su carrera superó los 250 goles y defendió las camisetas de importantes equipos como Inter de Milán y París Saint-Germain, antecedentes que respaldan su nombre ante un eventual desafío en Inglaterra.
La negociación de Mauro Icardi con la Lazio que no llegó a concretarse
Antes de que apareciera el interés del Tottenham, todo indicaba que el futuro de Mauro Icardi podía estar nuevamente en la Serie A. La Lazio había realizado una primera propuesta por una temporada a cambio de 2,5 millones de euros.
Posteriormente, el club italiano mejoró las condiciones y ofreció un contrato por dos años con un salario de tres millones de euros por temporada. Pese a ese avance, la propuesta no terminó de convencer al entorno del delantero y las negociaciones se frustraron a último momento.
Más allá del aspecto económico, Icardi pretende encontrar un proyecto de jerarquía que le permita tener continuidad y estabilidad durante los próximos dos o tres años.
En ese escenario, Londres aparece ahora como una nueva posibilidad. En caso de avanzar las conversaciones con el Tottenham, el futbolista podría regresar al continente europeo junto a la China Suárez y sus hijos, mientras define el próximo capítulo de su carrera profesional.
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