El inesperado destino europeo que apareció en el futuro de Mauro Icardi y la China Suárez

A sus 33 años, el rosarino cuenta con una extensa experiencia en el fútbol europeo. A lo largo de su carrera superó los 250 goles y defendió las camisetas de importantes equipos como Inter de Milán y París Saint-Germain, antecedentes que respaldan su nombre ante un eventual desafío en Inglaterra.

La negociación de Mauro Icardi con la Lazio que no llegó a concretarse

Antes de que apareciera el interés del Tottenham, todo indicaba que el futuro de Mauro Icardi podía estar nuevamente en la Serie A. La Lazio había realizado una primera propuesta por una temporada a cambio de 2,5 millones de euros.

Posteriormente, el club italiano mejoró las condiciones y ofreció un contrato por dos años con un salario de tres millones de euros por temporada. Pese a ese avance, la propuesta no terminó de convencer al entorno del delantero y las negociaciones se frustraron a último momento.

Más allá del aspecto económico, Icardi pretende encontrar un proyecto de jerarquía que le permita tener continuidad y estabilidad durante los próximos dos o tres años.

En ese escenario, Londres aparece ahora como una nueva posibilidad. En caso de avanzar las conversaciones con el Tottenham, el futbolista podría regresar al continente europeo junto a la China Suárez y sus hijos, mientras define el próximo capítulo de su carrera profesional.