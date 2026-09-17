La China Suárez volvió a mostrarse preocupada por sus haters: "Estoy buenísima, no se gasten"
En una nueva demostración de que cuenta con mucho tiempo libre, la actriz apuntó a sus detractores y volvió a señalar a Mauro Icardi como un hombre "perfecto".
Desde que quedó en el ojo de la tormenta de la visión -especialmente- femenina por sus vínculos con hombres casados, la China Suárez se ha mostrado en reiteradas oportunidades muy afectada por los comentarios de los usuarios de redes sociales hacia su comportamiento o aspecto físico.
Una nueva prueba de ello es un reciente video que compartió la actriz, donde pide a sus 'haters' que "ni se gasten" en criticarla, porque ella está "buenísima".
La China Suárez volvió a mostrarse preocupada por sus haters: "Estoy buenísima, no se gasten"
Tras las reiteradas críticas que recibe en todas las redes sociales, Eugenia Suárez indicó: "Sí, tengo dos granos acá y tengo una paleta chueca, porque usé brackets y no me puse la contención, pero me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural".
Y añadió: "Sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual. Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices".
En otro video, deslizó: "Y sí. Es jueves, son las 5 de la tarde, estuve tomando sol con mi hija feliz de la vida, con mi novio que me ama, que es el hombre perfecto. Trabajé 25 años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las 5 de la tarde haciendo nada".
Cabe señalar que, desde que está en pareja con Mauro Icardi, la actriz ha estado muy poco presente en las noticias por sus logros profesionales. En cambio, generalmente las lucas y los micrófonos se le acercan por escándalos de su pareja -como el episodio con Ekaterina Ojeda en un boliche- o por la histórica guerra con Wanda Nara.
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