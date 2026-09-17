La China Suárez volvió a mostrarse preocupada por sus haters: "Estoy buenísima, no se gasten"

En otro video, deslizó: "Y sí. Es jueves, son las 5 de la tarde, estuve tomando sol con mi hija feliz de la vida, con mi novio que me ama, que es el hombre perfecto. Trabajé 25 años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las 5 de la tarde haciendo nada".