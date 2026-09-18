Diluvio y derrumbe de temperaturas en el AMBA: los detalles del regreso del frío
Tanto el Servicio Meteorológico Nacional como otros pronosticadores indican que las tormentas del domingo traerán nuevamente el frío a Buenos Aires.
El inicio de la primavera llegará acompañado por un marcado cambio en las condiciones meteorológicas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego de un fin de semana con marcas térmicas por encima de los 20°C y precipitaciones severas, el ingreso de un frente frío provocará un abrupto descenso de las temperaturas.
Diluvio y derrumbe de temperaturas en el AMBA: los detalles del regreso del frío
El domingo 20 de septiembre será la jornada de mayor inestabilidad. Con una máxima estimada en 23°C y tormentas acumuladas de hasta 14 mm (90% de probabilidad de tormentas), se esperan fuertes ráfagas de viento del sector sudoeste que irán entre los 22 y 48 km/h.
Tras ello, el verdadero "golpe de frío" se sentirá a partir del inicio de la semana: el lunes comenzará con chubasco residuales por la mañana, a la vez que porteños y bonaerenses deberán tolerar ráfagas de hasta 73 km/h. En torno a las temperaturas, la máxima caerá a 17°C y la mínima descenderá a 10°C.
Para el martes, se espera el regreso del frío polar, dado que el termómetro tocará un piso de 6°C por la mañana, con una máxima que apenas alcanzará los 11°C. En tanto, el cielo estará parcialmente nublado. Luego, el miércoles volverá la estabilidad con cielo despejado, pero mantendrá temperaturas invernales, con 6°C de mínima y una máxima de 14°C.
Las recomendaciones del SMN para las tormentas del domingo en AMBA:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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