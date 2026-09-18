Diluvio y derrumbe de temperaturas en el AMBA: los detalles del regreso del frío

Para el martes, se espera el regreso del frío polar, dado que el termómetro tocará un piso de 6°C por la mañana, con una máxima que apenas alcanzará los 11°C. En tanto, el cielo estará parcialmente nublado. Luego, el miércoles volverá la estabilidad con cielo despejado, pero mantendrá temperaturas invernales, con 6°C de mínima y una máxima de 14°C.