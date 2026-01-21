Maxi López reveló la historia detrás del tatuaje que lo unió para siempre a Wanda Nara

maxi lopez wanda nara tatuaje

El gesto, que en ese momento le resultó impactante, no fue el final de la historia. Maxi contó que, lejos de quedar solo como una muestra de amor unilateral, Wanda fue por más. “‘Y ahora te tatuás vos. Ahora te toca a vos’, me dice. Y yo digo, esto no es un regalo para mí. Es una imposición”, confesó, dejando en claro que la situación lo tomó por sorpresa. Aun así, terminó aceptando. “Ahí como un corderito fui y me tatué todo”, resumió con humor.