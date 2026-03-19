Mauro Icardi habría tenido un romance con una mujer alemana: quién es y cuándo fue

icardi

La información sugiere que, para aquel entonces, Icardi se encontraba en una fase de exploración personal en la que su nombre aparecía vinculado a diversas personalidades de las redes sociales europeas. Sin embargo, el periodista también destacó un cambio radical en la conducta del jugador una vez que conoció a la actriz argentina, asegurando que el impacto de aquel encuentro fue determinante para sus relaciones paralelas.

A pesar de los detalles sobre la influencer alemana, el informe concluye que ese vínculo se disolvió de manera definitiva cuando la figura de la China Suárez entró en escena. Según el relato de Antolín, el magnetismo que sintió el futbolista por la actriz fue tal que dejó de lado cualquier otro interés amoroso de manera inmediata. “En ese momento no había nada con la China porque en el mismo momento que él vio a la China dejó de existir cualquier mujer en su vida", sentenció el periodista respecto al inicio del romance con la actriz.

Esta nueva pieza de información reconfigura el mapa de las relaciones del delantero y confirma que, antes de que estallara el escándalo mundial por su infidelidad a Wanda Nara, Icardi ya se movía en un entorno de influencias internacionales y encuentros privados que hoy, años después, finalmente salen a la luz.