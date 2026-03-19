Mauro Icardi habría tenido un romance con una mujer alemana: quién es y cuándo fue
Según se supo, el futbolista habría vivido un romance con una influencer estando en Turquía. ¿Fue en el mismo momento que empezó con la China Suárez?
El historial sentimental de Mauro Icardi vuelve a ocupar los titulares de la prensa de espectáculos tras la filtración de un vínculo amoroso que, hasta ahora, se había mantenido bajo un estricto hermetismo. La noticia surgió a partir de las declaraciones del periodista Roberto Antolín, quien en una entrevista concedida a Juan Etchegoyen, detalló un capítulo previo a las grandes crisis mediáticas que protagonizó el futbolista del Galatasaray.
Según esta versión, Icardi mantuvo una relación con Katarina Amalija, una reconocida influencer de origen alemán.
El escenario de estos encuentros habría sido la vibrante ciudad de Estambul, donde el delantero se desempeña profesionalmente. Antolín precisó que estos acercamientos se produjeron en el contexto de "encuentros de jugadores del Galatasaray de Turquía, entre ellos Mauro Icardi, que estuvieron con una influencer alemana llamada Katarina Amalija".
Esta revelación arroja luz sobre una etapa de la vida del deportista que no había sido explorada por los medios argentinos, situándolo en un círculo social compartido con otros atletas de élite en Europa.
Para evitar malentendidos sobre la cronología de las infidelidades que marcaron su matrimonio con Wanda Nara, el cronista se encargó de puntualizar que este affaire con la joven alemana no se solapó con el conflicto que involucró a la ex Casi Ángeles. “Esto fue antes de la relación de Mauro con la China Suárez. Esta mujer estuvo con futbolistas de este equipo, del Besiktas de Turquía y también del Bayern de Munich”, aclaró Antolín, subrayando que Amalija parecía tener un historial recurrente de vínculos con figuras del fútbol internacional.
La información sugiere que, para aquel entonces, Icardi se encontraba en una fase de exploración personal en la que su nombre aparecía vinculado a diversas personalidades de las redes sociales europeas. Sin embargo, el periodista también destacó un cambio radical en la conducta del jugador una vez que conoció a la actriz argentina, asegurando que el impacto de aquel encuentro fue determinante para sus relaciones paralelas.
A pesar de los detalles sobre la influencer alemana, el informe concluye que ese vínculo se disolvió de manera definitiva cuando la figura de la China Suárez entró en escena. Según el relato de Antolín, el magnetismo que sintió el futbolista por la actriz fue tal que dejó de lado cualquier otro interés amoroso de manera inmediata. “En ese momento no había nada con la China porque en el mismo momento que él vio a la China dejó de existir cualquier mujer en su vida", sentenció el periodista respecto al inicio del romance con la actriz.
Esta nueva pieza de información reconfigura el mapa de las relaciones del delantero y confirma que, antes de que estallara el escándalo mundial por su infidelidad a Wanda Nara, Icardi ya se movía en un entorno de influencias internacionales y encuentros privados que hoy, años después, finalmente salen a la luz.
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