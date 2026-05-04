Hasta una cascada: cuáles son las supuestas obras millonarias en la casa de Manuel Adorni
Un contratista dio detalles de las refacciones por las que el funcionario habría pagado 245.000 dólares en efectivo.
En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la declaración de un contratista ante la justicia puso el foco en las supuestas y ambiciosas reformas realizadas en una propiedad del barrio privado Indio Cua.
Según la información brindada por Vanesa Petrillo, un contratista aseguró haber recibido un pago en efectivo de 245.000 dólares por trabajos de remodelación en una propiedad vinculada al funcionario en el barrio privado Indio Cua.
La declaración testimonial fue realizada ante el fiscal federal Gerardo Pollicita por el constructor Matías Tabar, quien detalló que el dinero le fue entregado directamente “en mano” y sin emisión de facturas por los trabajos realizados, según indicaron fuentes judiciales.
Las obras de la casa de Manuel Adorni
Según el testimonio del constructor Matías Tabar, las remodelaciones consistieron en intervenciones integrales que transformaron la vivienda de aproximadamente 400 metros cuadrados.
Las mejoras detalladas en el expediente incluyen:
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Interiores: Construcción de pisos y paredes totalmente nuevas.
Servicios y equipamiento: Renovación completa de la cocina y los baños, incluyendo la instalación de nuevos artefactos.
Exteriores y lujo: Incorporación de una piscina y una cascada en el sector del jardín.
Otros sectores: Mejoras generales en diversos puntos de la propiedad para elevar su categoría.
Lo que más llamó la atención de los investigadores es que el valor de las reformas habría superado ampliamente el precio de compra de la casa.
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Monto invertido: El contratista aseguró haber recibido 245.000 dólares por estos trabajos.
Forma de pago: Según la declaración, el dinero fue entregado "en mano", en efectivo y sin la emisión de facturas.
Contraste de valores: La propiedad, que figura a nombre de la esposa del funcionario, habría sido adquirida en 2024 por unos 120.000 dólares, la mitad de lo que se habría destinado luego a su remodelación.
Para respaldar su testimonio, el constructor entregó a la fiscalía de Gerardo Pollicita registros de gastos, imágenes, videos del avance de la obra y su propio teléfono celular con mensajes vinculados a las tareas realizadas en la finca de Exaltación de la Cruz.
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