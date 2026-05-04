Hasta una cascada: cuáles son las supuestas obras millonarias en la casa de Manuel Adorni

Las obras de la casa de Manuel Adorni

Según el testimonio del constructor Matías Tabar, las remodelaciones consistieron en intervenciones integrales que transformaron la vivienda de aproximadamente 400 metros cuadrados.

Las mejoras detalladas en el expediente incluyen:

Interiores: Construcción de pisos y paredes totalmente nuevas.

Servicios y equipamiento: Renovación completa de la cocina y los baños, incluyendo la instalación de nuevos artefactos.

Exteriores y lujo: Incorporación de una piscina y una cascada en el sector del jardín.

Otros sectores: Mejoras generales en diversos puntos de la propiedad para elevar su categoría.

Lo que más llamó la atención de los investigadores es que el valor de las reformas habría superado ampliamente el precio de compra de la casa.

Monto invertido: El contratista aseguró haber recibido 245.000 dólares por estos trabajos.

Forma de pago: Según la declaración, el dinero fue entregado "en mano", en efectivo y sin la emisión de facturas.

Contraste de valores: La propiedad, que figura a nombre de la esposa del funcionario, habría sido adquirida en 2024 por unos 120.000 dólares, la mitad de lo que se habría destinado luego a su remodelación.

Para respaldar su testimonio, el constructor entregó a la fiscalía de Gerardo Pollicita registros de gastos, imágenes, videos del avance de la obra y su propio teléfono celular con mensajes vinculados a las tareas realizadas en la finca de Exaltación de la Cruz.