Mauro Icardi mostró una foto íntima junto a la China Suárez y un detalle despertó rumores en redes sociales

Esa escena bastó para que en X e Instagram comenzaran rápidamente las teorías de los usuarios. “¿Bebo?“; ”Más lindos, imposible"; ”Mmm, ¿un hijo?“; ”¿Embarazada?“; fueron algunos de los mensajes que aparecieron en las publicaciones.

Además de esos comentarios, también hubo una fuerte reacción de los fanáticos turcos del delantero, especialmente después de la victoria 3 a 0 frente a Fenerbahçe. Muchos aprovecharon para pedirle que continúe en el club.

“El rey Icardi”; “Un año más capitán”; “Quedate, rey, no te vayas que tenemos muchas más victorias que ganar”; “Por favor no se vayan”; fueron algunos de los mensajes que dejaron los hinchas.

China Suarez

Tiempo atrás, la ex Casi Ángeles también había salido en defensa de su pareja frente a las críticas y mensajes negativos que circulaban en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz había compartido una imagen del delantero celebrando uno de sus goles y escribió: “Cuando tu rostro sonríe, sale el sol”.

Luego, fiel a su estilo filoso, cerró con una frase dirigida a los detractores: “Los que pretenden apagarte, ni lo intenten”, lanzó.