Mauro Icardi reapareció con un mensaje para Wanda Nara y los medios: "¿Me parece a mí o andan muy calladitos?"

"Deberían ser auténticos, realistas, respetuosos y defender una profesión a la cual llevaron a la decadencia. Porque informar con la verdad no es para todos. El precio de ser auténtico y tener la conciencia tranquila no hay sobre que lo compre", planteó.

mauro icardi 1

"Como dije desde un primer momento, se van cayendo las caretas. Los que criticaron a mi pareja, los que criticaron y opinaban sin pruebas de nada, ¿ahora están mudos?", señaló el futbolista, antes de agregar: "Porque, si mal no recuerdo, son los mismos que me quisieron 'hundir' mediáticamente con barbaridades que repetían de su 'informante', pero se olvidaron que yo no vivo del chisme barato".

"Siempre cumplí y cumplo con la justicia, con lo correcto, con la verdad y, sobre todas las cosas, soy auténtico. A las pruebas me remito, y pronto mis dos princesas van a poder vivir una vida acorde a la edad que tienen, la misma vida feliz que tuvieron hasta hace un año, cuando vivían solas conmigo y les arrebataron, haciéndolas vivir un infierno constante de mentiras", disparó Icardi.