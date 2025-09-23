Mauro Icardi volverá a Argentina y podría haber un nuevo escándalo: de qué se trata

icardi hijas.jpg Mauro Icardi, junto a sus hijas Francesca e Isabella.

L-Gante opinó del nuevo romance de Wanda Nara con Martín Migueles: "Es una..."

En las últimas semanas, Wanda Nara volvió a ser tendencia, ya que subió un pícaro video con Martín Migueles, que reforzaron los rumores de romance. En ese contexto, apareció L-Gante una vez más y opinó de este nuevo vínculo.

Todo se dio en el regreso de su viaje a España, donde se presentó en diversos shows tras finalmente conseguir el permiso para salir del país, lejos de limitarse a hablar de lo musical, el artista aprovechó para hablar con el programa Puro Show y, sin vueltas, habló de la empresaria.

lgante wanda cumpleaños

“Es una masa, una gran mujer", comenzó diciendo en referencia a Wanda. Y, agregó: “Le deseo lo mejor. En todas sus relaciones, parejas y cosas que le toque vivir, que le salga de la mejor manera”.

Por otro lado, el cantante se refirió a la posibilidad de una denuncia por parte de Wanda Nara, relacionada con declaraciones anteriores. “He leído y escuchado rumores. Aún no he sido notificado de nada”, afirmó. Sin dar tantos detalles, sostuvo que no estuvo en contacto con ella en los últimos días y que prefiere no hablar de intimidades: “No sé si estamos bloqueados, pero ya no hay diálogo”.