Mauro Icardi volverá a Argentina y podría haber un nuevo escándalo: de qué se trata
Tras el regreso de la China Suárez, el futbolista también volvería al país y se espera que se genere revuelo con su presencia.
La novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando episodios. En medio de una tensa calma, el futbolista regresaría al país y los problemas volverían.
Según reveló Facundo Ventura en Empezar el día, el magazine conducido por Amalia Yuyito González, Icardi volverá a Argentina en breve y tiene en claro lo que va a hacer.
“Ayer hablé con alguien muy cercano al jugador y me confirmó que Mauro Icardi va a volver a la Argentina en octubre. Puede ser a mediados o a fines de mes, todavía no está definido. Él está 100% convencido de que en octubre va a poder reencontrarse con sus hijas”, comenzó diciendo.
Y, sumó sobre el vínculo con sus hijas: "Ya habían empezado a tener de nuevo las videollamadas. Es uno de sus deseos más grandes porque las extraña y quiere pasar tiempo con ellas". En este sentido, añadió: "Esto es lo que más quiere Mauro en este momento”.
En cuanto a la segunda razón, dijo: "Uno de los motivos por los cuales Mauro Icardi vuelve al país es porque tiene decidido hablar en los medios”, reveló Facundo Ventura confirmando así que el ex de Wanda Nara "quiere hablar".
L-Gante opinó del nuevo romance de Wanda Nara con Martín Migueles: "Es una..."
En las últimas semanas, Wanda Nara volvió a ser tendencia, ya que subió un pícaro video con Martín Migueles, que reforzaron los rumores de romance. En ese contexto, apareció L-Gante una vez más y opinó de este nuevo vínculo.
Todo se dio en el regreso de su viaje a España, donde se presentó en diversos shows tras finalmente conseguir el permiso para salir del país, lejos de limitarse a hablar de lo musical, el artista aprovechó para hablar con el programa Puro Show y, sin vueltas, habló de la empresaria.
“Es una masa, una gran mujer", comenzó diciendo en referencia a Wanda. Y, agregó: “Le deseo lo mejor. En todas sus relaciones, parejas y cosas que le toque vivir, que le salga de la mejor manera”.
Por otro lado, el cantante se refirió a la posibilidad de una denuncia por parte de Wanda Nara, relacionada con declaraciones anteriores. “He leído y escuchado rumores. Aún no he sido notificado de nada”, afirmó. Sin dar tantos detalles, sostuvo que no estuvo en contacto con ella en los últimos días y que prefiere no hablar de intimidades: “No sé si estamos bloqueados, pero ya no hay diálogo”.
