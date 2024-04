Todos los estrenos de Max en abril de 2024

Fecha de estreno: 4 de abril

Sinopsis oficial: Con un misterio por desentrañar y un retrato de la desigualdad en la ciudad de San Pablo, AL OTRO LADO DEL PUENTE, investiga la muerte de un joven y muestra el contraste entre la élite y la periferia. En la historia, Malú, una joven de los suburbios, se infiltra en un colegio de clase alta para investigar la muerte de su amigo Ícaro, y así conocer "el otro lado del puente". Amor, amistad, dolor, alegría y dificultades son los temas explorados en AL OTRO LADO DEL PUENTE acompañados de arte y mucha música.

Tráiler oficial:

El Simpatizante:

Fecha de estreno: 14 de abril

Sinopsis oficial: Basada en la novela ganadora del Premio Pulitzer de Viet Thanh Nguyen del mismo nombre, la serie es un thriller de espionaje y sátira intercultural sobre las luchas de un espía comunista medio francés, medio vietnamita, durante los últimos días de la Guerra de Vietnam y su nueva vida como refugiado en Los Ángeles, donde descubre que sus días de espionaje no han terminado.

Tráiler oficial:

Sierra madre: prohibido pasar:

Fecha de estreno: 21 de abril

Sinopsis oficial: SIERRA MADRE: PROHIBIDO PASAR, retratará - desde el norte de México - el particular universo de elite una de las zonas más prósperas de Latinoamérica, a través de una trama de thriller político. Estará protagonizada por Miguel Rodarte y Tessa Ía.

Tráiler oficial:

Documentales:

Brandy Melville y el perverso culto a la moda rápida:

Fecha de estreno: 9 de abril

Sinopsis oficial: La moda es la identidad para las chicas adolescentes y una marca, Brandy Melville, ha desarrollado un seguimiento casi sectario a pesar de su polémica frase "una talla para todos". Oculto detrás de su reluciente fachada en Instagram se encuentra un mundo sorprendentemente tóxico, un reflejo de la industria global de la moda rápida. La moda rápida no es sólo brillo y glamour, es un negocio explotador que contamina el planeta en aras del lucro. Historias en los medios han expuesto algunas de las prácticas poco éticas de Brandy Melville.

Tráiler oficial:

El curioso caso de Natalia Grace - temporada 2:

Fecha de estreno: 9 de abril

Sinopsis oficial: EL CURIOSO CASO DE NATALIA GRACE (Temporada 2) ofrece acceso exclusivo a Natalia Grace Barnett mientras comparte su historia y enfrenta las acusaciones de sus antiguos padres adoptivos, Michael y Kristine Barnett, de frente. A lo largo de seis partes, el documental reexamina la saga de adopción y las acusaciones de los Barnett desde la perspectiva de Natalia, ofreciendo información sobre lo que realmente sucedió detrás de puertas cerradas en el hogar de los Barnett y cuánta verdad hay en su afirmación de que Natalia no era una huérfana ucraniana de 6 años con un trastorno genético raro, sino más bien una adulta homicida con la intención de hacerles daño a ellos y a sus hijos. Esta segunda parte también presenta pruebas y metraje nunca antes vistos, así como nuevas teorías y testimonios de una variedad de voces, incluidos los agentes del FBI jubilados que investigaron inicialmente el caso de Natalia, expertos genéticos que ayudaron a determinar la verdadera edad de Natalia, y la Fiscal Adjunta del Condado de Tippecanoe, Jackie Starbuck, quien procesó a Michael en su juicio de octubre de 2022. Además, la serie documental arroja luz sobre el próximo capítulo de Natalia, ofreciendo un retrato de su vida con su nueva familia adoptiva y entrevistas exclusivas con sus padres adoptivos, Bishop Antown y Christina Manns.

Tráiler oficial:

Masacre de los mormones:

Fecha de estreno: 11 de abril (estreno semanal de 2 episodios, son 4 en total)

Sinopsis oficial: MASACRE DE LOS MORMONES retrata el impactante crimen ocurrido el 4 de noviembre de 2019 entre los estados de Sonora y Chihuahua, México, en el que nueve miembros de la comunidad mormona, todos mujeres y niños, fueron brutalmente asesinados en una emboscada. Desde entonces, diferentes hipótesis sobre las razones del crimen han surgido. Ésta es la primera serie documental sobre el crimen más impactante de la última década en México que conmovió a la sociedad entera, y que llamó la atención internacional a nivel político y mediático. Tras casi cinco años, la investigación criminal continúa y la impunidad persiste. Centrada en los testimonios de víctimas sobrevivientes, familiares y autoridades locales, la serie documental indaga sobre el interrogante crucial: ¿quién realmente llevó a cabo la masacre y por qué?

Tráiler oficial:

El lado oscuro de la fama infantil:

Fecha de estreno: 16 de abril

Sinopsis oficial: Documental de cuatro episodios que revela los entresijos de los populares programas juveniles de finales de los años 90 y principios de los años 2000. La producción muestra los bastidores del imperio construido por Dan Schneider, creador de series como 'All That' y 'The Amanda Show', revelando un ambiente lleno de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y comportamientos inapropiados con estrellas menores de edad y personal. La docuserie presenta acceso exclusivo a informes de figuras clave que han participado en la serie de Schneider en Nickelodeon, incluidos los ex miembros del elenco de All That como Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne, Katrina Johnson y el director Virgil Fabian, los guionistas Jenny Kilgen y Christy Stratton de The Amanda Show, y Alexa Nikolas de Zoey 101. La serie también cuenta con el elenco y el equipo de iCarly, Sam & Cat, Victorious y otras series conocidas, como Marc Summers del programa de jugos Double Dare.

Tráiler oficial:

La maldición: la vida y la muerte de Robert Durst - Parte 2:

Fecha de estreno: 21 de abril

Sinopsis oficial: Adéntrate en la intrigante vida de Robert Durst, heredero de una familia multimillonaria de Nueva York, quien ha sido acusado de tres asesinatos a lo largo de tres décadas, escapando siempre de la condena. A pesar de su brillantez y su vida solitaria, Durst nunca ha hablado públicamente... hasta ahora. En esta fascinante secuela de la exitosa serie documental "LA MALDICIÓN: LA VIDA Y MUERTES DE ROBERT DURST" se revelarán nuevos y sorprendentes detalles sobre los crímenes de Durst. La narrativa sigue la investigación original, abarcando los ocho años que suceden al estreno en HBO de la aclamada primera parte. Para los amantes del true crime, esta segunda entrega promete descubrimientos impactantes y revelaciones que arrojarán luz sobre uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal contemporánea.

Del cine a Max:

Confesiones:

Fecha de estreno: 5 de abril

Sinopsis oficial: Una familia acomodada de la Ciudad de México está conmocionada por la desaparición de su hija pequeña. Por la noche, horas después de su desaparición, uno de los captores llega a la casa. Ha venido por el rescate… pero lo que quiere no es dinero, sino una confesión. Alguien en la familia está ocultando una atrocidad, y el captor los obligará a revelar las cosas más terribles que cada uno ha hecho en sus vidas.

Tráiler oficial:

Drácula: mar de sangre:

Fecha de estreno: 5 de abril

Sinopsis oficial: Una aterradora nueva adición a la leyenda de Drácula, basada en un único y escalofriante capítulo de la clásica novela de Bram Stoker, narra el viaje condenado de un barco mercante que transporta 50 misteriosas cajas de madera desde los Cárpatos hasta Londres. Al zarpar, la tripulación pronto descubre que no están solos a bordo: durante la noche son acechados por un pasajero oculto cuya monstruosa sed de sangre convierte el viaje en una pesadilla desgarradora de tensión, terror y mal insondable.

Tráiler oficial:

Oppenheimer:

Fecha de estreno: 7 de abril

Sinopsis oficial: Escrita y dirigida por Christopher Nolan, OPPENHEIMER es un épico thriller que lleva a las audiencias a adentrarse en la paradoja del hombre enigmático que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo. La película es protagonizada por Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer y Emily Blunt como su esposa, la bióloga y botanista Katherine "`Kitty"" Oppenheimer. El ganador del Oscar®, Matt Damon interpreta a el General Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan, y Robert Downey Jr. interpreta a Lewis Strauss, un comisionado fundador de la comisión de energía atómica de EE.UU. La nominada al Premio de la Academia® Florence Pugh interpreta a la psiquiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta al físico teórico Edward Teller, Michael Angarano interpreta a Robert Serber, y Josh Hartnett interpreta al científico nuclear pionero estadounidense Ernest Lawrence. OPPENHEIMER es co-protagonizada por el ganador del Oscar® Rami Malek, y reúne a Nolan con el actor ocho veces nominado al Oscar®, escritor y director Kenneth Branagh. En el reparto se incluyen Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholts, Alden Ehrenreich y Matthew Modine.

Tráiler oficial:

Temporada de premios:

La Temporada de Premios continúa en Max con la transmisión en vivo de los mejores eventos del mundo de las series, el cine y la música.

PREMIOS PLATINO – 20 de abril