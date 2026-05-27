A qué hora ver hoy miércoles Gran Hermano y qué prueba clave se define
La casa más famosa del país tendrá una jornada decisiva con la continuidad de una de las pruebas más exigentes y gala de nominación.
La tensión vuelve a apoderarse de la casa de Gran Hermano este miércoles con una gala cargada de estrategia, competencia y posibles cambios en el juego. Luego de una semana marcada por la eliminación y los reacomodamientos internos, los participantes enfrentarán una nueva noche decisiva que podría alterar otra vez las alianzas y rivalidades dentro del reality.
Por un lado, continuará el esperado desafío del auto, una prueba que comenzó el martes y que tiene en competencia a varios de los jugadores considerados “originales”. Uno de ellos logrará quedarse con el premio mayor, en un desafío que ya genera expectativa tanto dentro como fuera de la casa.
Se define una nueva placa en Gran Hermano
Además, durante la gala de este miércoles se llevará adelante una nueva nominación y quedará conformada la placa de cara a la próxima semana. Sin embargo, algunos nombres ya tienen asegurado su lugar por sanción: Brian Sarmiento, Yipio, Andrea del Boca y Manuel deberán enfrentarse al voto del público luego de haber dado o pedido información del afuera, una conducta prohibida por las reglas del programa.
En paralelo, Emanuel llega con ventaja tras imponerse en la prueba del liderazgo, lo que le permitió obtener inmunidad. Gracias a ese beneficio, no podrá recibir votos del resto de sus compañeros y además tendrá un rol determinante en la estrategia semanal.
Con una casa cada vez más dividida y estrategias que cambian a gran velocidad, la eliminación del último participante volvió a mover el tablero y todo indica que las tensiones seguirán escalando en los próximos días. En un contexto tan cambiante, cualquier movimiento puede modificar por completo el rumbo del juego.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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