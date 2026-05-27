Los detalles de la foto filtrada de los jugadores de Talleres antes de un positivo en alcoholemia

En la imagen aparecían distintos futbolistas de Talleres compartiendo una reunión privada pocos días antes del clásico ante Belgrano.

La filtración provocó un fuerte malestar entre los simpatizantes del club, que cuestionaron la actitud de los jugadores en la previa de un encuentro tan trascendental para la temporada.

El episodio tomó todavía más dimensión luego de que trascendiera el caso de Diego Valoyes, quien fue detenido en un control de tránsito y arrojó un resultado de 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido en Córdoba.

A pesar del episodio, el delantero colombiano fue titular frente a Belgrano, aunque terminó siendo reemplazado al comienzo del segundo tiempo.

Tras conocerse la situación, la dirigencia de Talleres decidió aplicar una sanción económica y disciplinaria contra el futbolista.

Según trascendió, el reglamento interno del club establece normas estrictas relacionadas con los hábitos de los jugadores profesionales, incluyendo restricciones sobre el consumo excesivo de alcohol y la permanencia en fiestas o lugares públicos durante horarios nocturnos.

La aparición de la foto aumentó todavía más la bronca de los hinchas, que ya se encontraban molestos por la eliminación en el clásico cordobés.

En redes sociales, muchos usuarios cuestionaron el compromiso del plantel y apuntaron contra la organización interna del equipo en la previa de uno de los partidos más importantes del año.