Los detalles de la foto filtrada de los jugadores de Talleres antes de un positivo en alcoholemia
El resultado final fue una derrota 1-0 para Talleres, en uno de los partidos más importantes del semestre para la institución cordobesa.
El mundo de Talleres de Córdoba quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que se filtrara una imagen de varios futbolistas del plantel durante un festejo privado, pocos días antes del clásico frente a Belgrano por los octavos de final del Torneo Apertura.
La situación tomó todavía más repercusión después de conocerse que el delantero colombiano Diego Valoyes había dado positivo en un control de alcoholemia realizado durante la madrugada del 7 de mayo.
La noticia generó enojo entre los hinchas y también dentro de la dirigencia del club, especialmente porque el equipo terminó quedando eliminado frente a su clásico rival en el estadio Mario Alberto Kempes.
Cómo fue la imagen filtrada en la celebración que habían tenido los jugadores de Talleres
La fotografía que comenzó a circular en redes sociales correspondía al festejo de cumpleaños número 25 de Bruno Barticciotto, delantero chileno del plantel.
En la imagen aparecían distintos futbolistas de Talleres compartiendo una reunión privada pocos días antes del clásico ante Belgrano.
La filtración provocó un fuerte malestar entre los simpatizantes del club, que cuestionaron la actitud de los jugadores en la previa de un encuentro tan trascendental para la temporada.
El episodio tomó todavía más dimensión luego de que trascendiera el caso de Diego Valoyes, quien fue detenido en un control de tránsito y arrojó un resultado de 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido en Córdoba.
A pesar del episodio, el delantero colombiano fue titular frente a Belgrano, aunque terminó siendo reemplazado al comienzo del segundo tiempo.
Tras conocerse la situación, la dirigencia de Talleres decidió aplicar una sanción económica y disciplinaria contra el futbolista.
Según trascendió, el reglamento interno del club establece normas estrictas relacionadas con los hábitos de los jugadores profesionales, incluyendo restricciones sobre el consumo excesivo de alcohol y la permanencia en fiestas o lugares públicos durante horarios nocturnos.
La aparición de la foto aumentó todavía más la bronca de los hinchas, que ya se encontraban molestos por la eliminación en el clásico cordobés.
En redes sociales, muchos usuarios cuestionaron el compromiso del plantel y apuntaron contra la organización interna del equipo en la previa de uno de los partidos más importantes del año.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario