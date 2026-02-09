Maxi Espíndola arrancó el año presentando su nuevo single "Morning"

Anteriormente, el artista presentó “Cómo estásss?” y “Amor Sincero”. Luego, Maxi apostó a una sentida balada con “Estrella Fugaz", recibiendo una increíble pero merecida respuesta en redes sociales.

Maxi Espíndola continúa sorprendiendo en esta nueva etapa solista, con canciones que transitan desde la cumbia a la balada. En cada lanzamiento, Maxi muestra en todo su esplendor su rol como compositor e intérprete, dándonos a través de sus letras, mensajes de amor y superación para acompañar diferentes momentos de la vida.