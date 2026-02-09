Maxi Espíndola arrancó el año presentando su nuevo single "Morning"
El artista se prepara para dar un show inolvidable en Niceto en abril, que ya tiene entradas agotadas.
Maxi Espíndola sorprende con un nuevo single “Morning” invita a perseguir nuestras metas desde una perspectiva diferente, contagiando su brillante carisma con melodías pop y una letra que describe un momento clave de la vida: perseguir sueños.
“Morning” llega acompañada de un videoclip con brillantes paisajes de Villa La Angostura en el sur argentino, con el artista interpretando su nueva canción reflejando ánimo, emoción y alegría para esos momentos de la vida donde comenzamos a buscar nuevas oportunidades.
Maxi Espíndola prepara su anhelado show en Niceto el 25 de abril con entradas agotadas. Allí presentará en vivo estas canciones que ya forman parte de su gran repertorio y de la vida de su público. Este esperado encuentro sellará el vínculo entre Maxi y su gente mientras sigue escalando firmemente en su etapa como cantautor.
Cerrando un gran 2025, el artista sorprendió con el lanzamiento de su cuarto single “Me Presento”, en colaboración con Valen Vargas, el joven artista oriundo de Catamarca y fué el encargado de fusionar la cumbia con las melodías de Maxi para dar vida a una canción que invita a bailar palpitando el verano. Recientemente, el videoclip de la canción fue nominado en el Buenos Aires Music Video Festival.
“Me Presento” es una declaración de amor sólida, con un mensaje claro y alegre que promete contagiar a todos y se complementa perfectamente con el videoclip mostrando una historia de dos jóvenes que se encuentran mientras que, por otro lado, ambos artistas son vistos en un balcón interpretando este single, y sorprendiendo a la gente, con su carisma especial.
Anteriormente, el artista presentó “Cómo estásss?” y “Amor Sincero”. Luego, Maxi apostó a una sentida balada con “Estrella Fugaz", recibiendo una increíble pero merecida respuesta en redes sociales.
Maxi Espíndola continúa sorprendiendo en esta nueva etapa solista, con canciones que transitan desde la cumbia a la balada. En cada lanzamiento, Maxi muestra en todo su esplendor su rol como compositor e intérprete, dándonos a través de sus letras, mensajes de amor y superación para acompañar diferentes momentos de la vida.
