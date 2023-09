La última entrevista que había dado Maxi Giudici antes de ser internado: "No sé..."

Y se sinceró: “Había cosas para remar, cosas que fueron pasando, pero ya está. Fue una decisión que tomó y ahora hay que seguir, yo la conozco y sé que ya está. Cometí errores en momentos que estaba vulnerable. Fueron errores, sin justificativos y sin nada”.

Maxi Giudici Juliana Díaz

“Yo lo que puedo decir es que último tiempo que me empecé a tratar, sentí que estaba enfocado en ella, quería lo mejor para ella y estaba dispuesto a todo, pero una mínima cosa hizo un detonante y ya está. Ella quiere estar al 100 por ciento acá y para eso, tiene que estar sin mí”, reconoció Maxi Guidici.

“Fueron por mensajes viejos con otras personas, ella también sufre un poco de celos, y se sumaron a otras cosas como mis celos acá en el Bailando que la estoy luchando. Juliana quiere estar tranquila y relajada por eso decidió esto”, confirmó sobre las razones de la separación de la participante del Bailando 2023.

“Sinceramente, a mí me parte al medio esto. Yo no sé para dónde voy a disparar”, dijo, “Necesito algo que me desenfoque. Ojalá que se me dé algo por lo menos para enfocarme en un laburo y ponerle todo ahí”, anheló el cordobés.

“Estas cosas pasan. Nadie se muere de amor y hay que seguir para adelante. Fue una historia hermosa”, dijo Maxi muy angustiado.