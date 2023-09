Las declaraciones de Juliana Díaz tras las ganas de Maxi Giuidici de trabajar en televisión

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRealTimeRating%2Fstatus%2F1706458030181642449&partner=&hide_thread=false Juliana sobre Maxi: “Me parece tristísimo que a dos días de querer quitarse la vida este pidiendo entrar a un programa de TV” pic.twitter.com/4Czfa4XGEI — Real Time (@RealTimeRating) September 25, 2023

A raíz de esto, Juliana Díaz habló para el canal NET TV y se refirió a las declaraciones que hizo su ex pareja. "Escucharlo en la tele decir que su único héroe o la única persona con la que hablen es con el Cone y que me desplace de la manera en la que me desplazó, simplemente porque yo no quiero volver a estar en pareja con él me parece tristísimo", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Me parece tristísimo que a dos días de haberse querido quitar la vida esté pidiendo por favor meterse en un programa de televisión. Él tiene que estar medicado, acompañado, que lo ayuden. Su cabeza todavía no está bien".