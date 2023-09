Maxi Giudici volvió a apuntar contra Juliana Díaz: "Las cosas que dijo..."

Maxi Giudici estuvo de invitado en Editando Tele y declaró que la intención de Juliana Díaz es que no entre al Bailando 2023 y agregó: “Porque las cosas que dijo en cuanto a mi salud mental me parece que no están bien, hubo cosas que no fueron ciertas y la verdad que espero que no las repita más, lo espero de corazón”.