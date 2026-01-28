Maxi López acelera su mudanza al país: las condiciones que tiene para buscar casa

Maxi López avanza con su plan de instalarse de manera más estable en la Argentina y comenzó formalmente la búsqueda de una casa para alquilar mientras dura su participación en MasterChef Celebrity, el reality gastronómico que se emite por Telefe. El exfutbolista, que actualmente se encuentra solo en el país por compromisos laborales, expresó públicamente su intención de traer a su esposa, Daniela Christiansson, y a sus hijos para que lo acompañen durante esta etapa.