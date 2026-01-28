Maxi López acelera su mudanza al país: las condiciones que tiene para buscar casa
El exdelantero ya fijó los requisitos estrictos para alquilar una propiedad mientras participa de MasterChef Celebrity junto a Wanda Nara.
Maxi López avanza con su plan de instalarse de manera más estable en la Argentina y comenzó formalmente la búsqueda de una casa para alquilar mientras dura su participación en MasterChef Celebrity, el reality gastronómico que se emite por Telefe. El exfutbolista, que actualmente se encuentra solo en el país por compromisos laborales, expresó públicamente su intención de traer a su esposa, Daniela Christiansson, y a sus hijos para que lo acompañen durante esta etapa.
Con ese objetivo, López inició gestiones en el mercado inmobiliario de zonas exclusivas y ya dejó en claro cuáles son los requisitos indispensables que debe cumplir la propiedad. La información fue revelada por el periodista Santiago Sposato, quien dio a conocer en el programa A la Tarde, por América, el detalle completo de las condiciones planteadas por el exjugador.
“Casa importante al agua, cinco dormitorios, barrio Yacht, puede ser Golf, Virazón o Los Puntes. Presupuesto entre 18 mil y 20 mil dólares por mes. Por un año, mínimo”, enumeró Sposato al aire, dejando en evidencia que la búsqueda apunta a un perfil de vivienda de alto nivel y con comodidades acordes a una familia numerosa.
La elección de barrios cerrados ubicados en zonas premium responde tanto a una cuestión de confort como de seguridad y privacidad. Maxi López pretende un espacio amplio, con acceso al agua y suficiente cantidad de habitaciones para alojar cómodamente a todos los integrantes del grupo familiar durante su estadía en el país.
Un dato que no pasó desapercibido es que, en caso de concretarse el alquiler en alguno de los barrios mencionados, el exdelantero podría convertirse en vecino de Wanda Nara, su expareja y madre de tres de sus hijos. Esa posibilidad, según se comentó en el mismo programa, podría generar incomodidad o tensión en su actual pareja, Daniela Christiansson, quien por el momento permanece fuera del país.
Mientras continúa su participación en el certamen televisivo, López se muestra decidido a establecer una rutina familiar en la Argentina y a sostener un perfil más estable durante el tiempo que duren sus compromisos laborales. La búsqueda de una casa no solo refleja una necesidad logística, sino también la intención de afianzar su vida personal en esta nueva etapa lejos del fútbol profesional.
