Maxi López reveló el pedido urgente de Wanda Nara luego de que estallara el "Wandagate" en 2021

Al recordar ese llamado, Maxi dio detalles inéditos sobre cómo manejó la situación puertas adentro. “Yo estaba cocinando con los chicos, me llama y me dice: ‘sacales el teléfono’”, recordó, antes de explicar la maniobra que improvisó: “Entonces me inventé un plan: películas y después ir a un salón de juegos, pero dejando todos los teléfonos en casa”.

Finalmente, el exfutbolista cerró su testimonio con una escena que, según confesó, lo marcó especialmente. Al día siguiente, cuando el escándalo ya era imposible de ocultar, sus hijos ya se habían enterado de que su familia estaba en boca de todos. “Yo siempre me levantaba antes que ellos para hacerles el desayuno, y ese día me levanté y los tenía a todos ahí. Entonces les dije: ‘Bueno, ¿quieren hablar?’”, recordó.

maxi lopez wanda china zorra