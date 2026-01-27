Duro poco: Esther Goris, la nueva eliminada de MasterChef Celebrity
Después de un desafío complicado, el jurado tuvo que decidir qué participante debía abandonar la competencia.
La gala de eliminación de este lunes en MasterChef Celebrity puso a los participantes frente a una de las pruebas más exigentes de la temporada. Con la competencia en una etapa decisiva, Maxi López, Esther Goris, Rusherking, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez, Chino Leunis e Ian Lucas ingresaron a las cocinas con un solo objetivo: defender su lugar en el reality y evitar despedirse del certamen.
El desafío de la noche tuvo a la pasta como protagonista, una preparación que exige precisión, técnica y mucha organización. Para elevar aún más la vara, el programa contó con la presencia de Mena Duarte, especialista en pastas, quien siguió de cerca el trabajo de los famosos y aportó su mirada experta sobre masas, puntos de cocción y presentación. Desde el inicio, quedó claro que no habría margen para errores.
Durante los 60 minutos reglamentarios, la tensión se apoderó de cada estación. Hubo problemas con las masas que no lograban la textura adecuada, dudas en los rellenos y contratiempos con las salsas, mientras el reloj avanzaba sin piedad. Algunos participantes lograron mantenerse enfocados pese al estrés, mientras que otros evidenciaron nerviosismo y dificultades para ordenar sus ideas en el plato.
Al momento de la degustación, el jurado analizó cada propuesta con lupa. Hubo devoluciones positivas para quienes consiguieron pastas bien logradas y equilibradas, pero también observaciones severas para aquellos platos que presentaron fallas técnicas o sabores poco definidos. La decisión no fue inmediata y el debate entre los chefs se extendió más de lo habitual, reflejo de una noche pareja y compleja.
Finalmente, tras evaluar el desempeño general, el jurado resolvió que Esther Goris debía abandonar la competencia. La actriz, que había logrado ingresar al programa a través del repechaje en la última semana, no pudo superar una prueba que le jugó una mala pasada y terminó sellando su salida. Su eliminación marcó el cierre de una gala intensa, cargada de emociones y con la sensación de que, a partir de ahora, cada desafío puede ser decisivo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario