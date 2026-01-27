Duro poco: Esther Goris, la nueva eliminada de MasterChef Celebrity

El desafío de la noche tuvo a la pasta como protagonista, una preparación que exige precisión, técnica y mucha organización. Para elevar aún más la vara, el programa contó con la presencia de Mena Duarte, especialista en pastas, quien siguió de cerca el trabajo de los famosos y aportó su mirada experta sobre masas, puntos de cocción y presentación. Desde el inicio, quedó claro que no habría margen para errores.