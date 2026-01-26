Inesperada confesión: Wanda Nara habló en Olga y dejó expuestos a L-Gante y Maxi López

A pesar de la contundencia de sus palabras, la conductora aclaró que, en el caso de López, el supuesto episodio habría ocurrido hace mucho tiempo. Aun así, no dejó pasar la oportunidad de marcar un patrón de conducta en ambos. “Los dos son muy tramposos, lo que pasa es que tuvieron mala suerte porque yo les descubrí casi todo”, disparó, reafirmando su postura y dejando en claro que no hablaba desde la ingenuidad.