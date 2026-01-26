Inesperada confesión: Wanda Nara habló en Olga y dejó expuestos a L-Gante y Maxi López
En un cruce en vivo que sorprendió a todos, la conductora ventiló intimidades de sus relaciones pasadas y lanzó una revelación que descolocó tanto al músico como al exfutbolista.
La participación de L-Gante en el programa de streaming Sería Increíble, que se emite por Olga, derivó en un momento de alto voltaje mediático cuando Maxi López se sumó a la charla con un llamado en vivo a Wanda Nara. Lo que parecía un intercambio distendido entre exparejas rápidamente tomó otro tono cuando la conductora decidió hablar sin filtros y exponer situaciones del pasado que dejaron a ambos hombres contra las cuerdas.
Todo se dio en medio de una conversación relajada, hasta que Nati Jota le consultó a Wanda si L-Gante y Maxi López podían considerarse sus ex favoritos. La respuesta de la empresaria fue tan filosa como inesperada y marcó un quiebre en el clima del programa. “Entre los dos me habrán cagad... con media Argentina”, lanzó, generando sorpresa inmediata en el estudio y reacciones incómodas del otro lado de la pantalla.
Lejos de dar marcha atrás, Wanda profundizó su descargo y decidió sacar a la luz una información que, hasta ese momento, no había trascendido públicamente. Según contó, además de haber compartido su historia con ella, L-Gante y Maxi López también habrían tenido en común a otra mujer. “Es morocha, y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias”, aseguró, despertando murmullos y risas nerviosas entre los presentes.
Maxi López intentó despegarse rápidamente de la acusación y puso en duda la veracidad del dato. “Yo creo que te estás confundiendo, que te llegó mal la información”, respondió el exfutbolista. Sin embargo, Wanda no dudó en redoblar la apuesta y fue aún más concreta: “Me llegó bárbara, una que empieza con N”.
A pesar de la contundencia de sus palabras, la conductora aclaró que, en el caso de López, el supuesto episodio habría ocurrido hace mucho tiempo. Aun así, no dejó pasar la oportunidad de marcar un patrón de conducta en ambos. “Los dos son muy tramposos, lo que pasa es que tuvieron mala suerte porque yo les descubrí casi todo”, disparó, reafirmando su postura y dejando en claro que no hablaba desde la ingenuidad.
Sobre el cierre del intercambio, Wanda buscó bajar la intensidad del momento y aclaró que no tenía intenciones de generar un conflicto abierto con sus exparejas. “No me quiero pelear con mis ex que somos reamigos y nos queremos todos un montón. Tienen muchas cosas en común, aunque parezcan el agua y el aceite”, comentó, dejando una reflexión final que mezcló ironía, experiencia personal y una dosis de reconciliación mediática.
