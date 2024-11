Maxi López habló del romance de Wanda Nara con L-Gante: qué dijo

"Yo le escribí a Maxi para corroborar esto que te estoy contando pero hasta ahora no me respondió. Una persona del círculo íntimo me dice ´habla con Maxi porque no le cayó bien esto´ yo no creo que Maxi responda porque no es de meterse en estos temas”, agregó.

Después el periodista aseguró que “es cierto que Wanda no puede ponerse de novia con una persona que les caiga bien a todos, el corazón marca el rumbo. Es lógico quizás que a Icardi no le caiga bien esto pero la noticia es que a Maxi López le cayó mal este noviazgo de Wanda con L-Gante y pregunté por qué le cayó mal”.

"Y en esa respuesta me dicen que una cosa son los rumores y otra cosa es la realidad con los besos en el vivo de Instagram y me dan el textual ´no queda bien parada la familia´”, contó Etchegoyen.

maxi lopez

La reacción de Mauro Icardi luego de que Wanda Nara y L-Gante se mostraran a los besos

Mientras la mediática ey el cantante de cumbia se mostraban a los besos en un vivo de Instagram, el futbolista se recluía en su casa de Estambul.

Ya de regreso en Turquía, donde vive desde 2022, el deportista se mostró entrenando en Galatasaray, el club para el que juega.

Más tarde, lejos de Argentina y de los escándalos, Mauro compartió una foto en la que se lo podía ver recostado y descansando en una reposera, en el jardín de su casa y con vista a su gran pileta.

Si bien en esta publicación Icardi no emitió ningún tipo de palabra, su actitud era la de un hombre relajado, que disfruta de su vida en Estambul.

A su vez, el delantero continúa sin seguir a la madre de sus hijas en Instagram, aunque ella sí lo sigue a él.